Звезду турецких сериалов Седу Феттахоглу нашли мертвой в парке после празднования 44-летия

Не стало звезды турецких сериалов Седы Феттахоглу. 27 сентября около 8 утра ее тело было обнаружено в парке в Стамбуле в районе Бейоглу.

Отметим, что накануне, 26 сентября, актриса отметила 44-й день рождения. По предварительным данным, она покончила с собой. Как сообщает турецкое издание Hurriyet, Феттахоглу скончалась от огнестрельного ранения. Случайным свидетелем этого стал мужчина, который проходил мимо и услышал выстрел.

На месте инцидента правоохранители обнаружили ружье с лицензией на имя Феттахоглу, 7 пуль в магазине и пустую гильзу. Также актриса находилась на антидепрессантах, которые полиция обнаружила в ее сумке.

Седа Феттахоглу (по середине)

Седа Феттахоглу (слева)

Седа Феттахоглу (слева)

Отметим, что Седу Феттахоглу зрители могут знать, в частности, по игре в таких известных турецких сериалах, как "Пусть дети не слышат", "Материнская магия", "Жена прокурора" и других.

Седа Феттохоглу

Напомним, недавно стало известно о смерти 25-летней звезды сериала "Эйфория" Ангуса Клауда. Как выяснило следствие, причиной его смерти стала случайная передозировка наркотическими веществами.

Читайте также: