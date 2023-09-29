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Звезду турецких сериалов Седу Феттахоглу нашли мертвой в парке после празднования 44-летия

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2894
Время на прочтение
1 мин
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Звезду турецких сериалов Седу Феттахоглу нашли мертвой в парке после празднования 44-летия

Седа Феттохоглу

По предварительным данным, артистка совершила суицид.

Не стало звезды турецких сериалов Седы Феттахоглу. 27 сентября около 8 утра ее тело было обнаружено в парке в Стамбуле в районе Бейоглу.

Отметим, что накануне, 26 сентября, актриса отметила 44-й день рождения. По предварительным данным, она покончила с собой. Как сообщает турецкое издание Hurriyet, Феттахоглу скончалась от огнестрельного ранения. Случайным свидетелем этого стал мужчина, который проходил мимо и услышал выстрел.

На месте инцидента правоохранители обнаружили ружье с лицензией на имя Феттахоглу, 7 пуль в магазине и пустую гильзу. Также актриса находилась на антидепрессантах, которые полиция обнаружила в ее сумке.

Седа Феттахоглу (по середине) / ©
Седа Феттахоглу (по середине)
Седа Феттахоглу (слева) / ©
Седа Феттахоглу (слева)
Седа Феттахоглу (слева) / ©
Седа Феттахоглу (слева)

Отметим, что Седу Феттахоглу зрители могут знать, в частности, по игре в таких известных турецких сериалах, как "Пусть дети не слышат", "Материнская магия", "Жена прокурора" и других.

Седа Феттохоглу / ©
Седа Феттохоглу

Напомним, недавно стало известно о смерти 25-летней звезды сериала "Эйфория" Ангуса Клауда. Как выяснило следствие, причиной его смерти стала случайная передозировка наркотическими веществами.

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Дата публикации
Просмотры
2894
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