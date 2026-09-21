Звезду турецкого сериала "Зимородок" прямо в аэропорту задержали полицейские: что произошло

Афра Сарачоглу

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Турецкую актрису Афру Сарачоглу, которая прославилась благодаря роли Сейран в сериале «Зимородок», задержали полицейские.

В Турции идет масштабное расследование дела о наркотиках. Под подозрением правоохранительных органов оказался ряд местных знаменитостей. К слову, ордер на арест был выдан и звезде сериалов Афре Сарачоглу. 28-летняя актриса об этом узнала, когда находилась во Франции. Артистка сразу же сделала заявление, что возвращается в Турцию, чтобы способствовать следствию, пишет Hürriyet.

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«Пока я не нахожусь в Турции из-за запланированной командировки. Чтобы справедливость победила, а процесс проходил наиболее подходящим образом, я как можно скорее вернусь в свою страну и дам свои показания в полном сотрудничестве с нашими судебными органами», — сообщала актриса.

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Афра Сарачоглу

И вот Афра Сарачоглу прилетела в Стамбул. Там актрису сразу же задержали полицейские. Теперь артистка должна пройти процедуру медицинского осмотра и сдать необходимые анализы. Если причастность звезды сериалов не будет доказана, все обвинения с нее будут полностью сняты.

Отметим, годом ранее в Турции разгорелся масштабный звездный скандал. В рамках антинаркотической операции, которая продолжается до сих пор, правоохранители задержали или объявили в розыск более 250 человек. Фигурантами стали знаменитости: актеры, артисты, блогеры и спортсмены.

Напомним, недавно в дом американского режиссера Квентина Тарантино ворвался мужчина. Полиции пришлось немедленно вмешаться.

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