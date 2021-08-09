Звезду "В бой идут одни старики" обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам

75-летнего актера обвинили студентки университета имени Карпенко-Карого.

Известного советского и украинского актера Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах.

Так, 75-летнего актера обвинили две студентки университета имени Карпенко-Карого. Там звезда "В бой идут одни старики" работает преподавателем. Об этом написал на странице в Facebook сценарист Богдан Панкрухин. Мужчина собрал истории девушек, которые якобы пострадали от действий Талашко. Говорит, многие написали ему, что Владимир позволяет себе цепляться не только к студенткам, но и к абитуриенткам, которые закончили школу и пришли поступать. Также сценарист добавил, что актер делает это в течение 20 лет и по одной и той же схеме.

По словам девушек, звезда кино приглашал их к себе домой, предлагал выпить, а потом "фотографировал голыми, заводил в спальню и склонял к интиму".

Владимир Талашко в фильме "В бой идут одни старики" / kinoteatr.ru

В частности, Юлия Бирзул рассказала, что на момент встречи с Талашко ей было 15 лет. Будущая студентка приехала в Киев, чтобы подготовиться к творческому отбору. Талашко пообещал послушать и скорректировать ее программу. В квартире актера на улице Ярославов Вал он сначала попросил ее принять душ, а потом начал добиваться ее под предлогом фотосессии.

"Потом Талашко достал фотоаппарат и предложил меня пофотографировать, сказал, что это его хобби, что он всех фотографирует. Я думаю: "ну, когда приехала уже на актерский вступать, то нужно и фотографироваться". Здесь и началось это: "А вот тут приспустите, тут снимите". Так он меня раздел по пояс, а потом начал ко мне приставать. Я была просто шокирована, не знала, что мне вообще делать в этой ситуации, как все остановить и бежать из этой квартиры. В Киеве я была впервые, не понимала, где я, мобильного телефона у меня не было, был только билет домой на вечер. За этими мыслями, я не поняла, как мы оказались в спальне, я уже лежала на кровати, а он меня целовал. В тот момент я вспомнила девушку из нашего коллектива, которая постоянно делала вид, что теряет сознание, привлекая к себе внимание (так мы думали). И вот в этой ситуации я тоже неожиданно сделала вид, что потеряла сознание. Причем я это сделала дважды или трижды. Я типа приходила в себя чтобы проверить, что происходит. Талашко очень испугался. Он сразу начал спрашивать, что со мной, я чем-то болею? Я ответила, что в последнее время со мной такое происходит, начала на ходу придумывать и он реально испугался", — рассказала девушка.

Юлия добавила, что Талашко все же отпустил ее, а поступать в университет она передумала. Маме девушка не рассказала о том, что произошло.

Несколько месяцев назад в фейсбуке среди кино-театрального сообщества прогремел статья в пьесе "Быть Мастером", которая ... Опубликовано Bohdan Irvinвоскресенье, 8 августу 2021

Также поделилась своей истории со сценаристом Виктория Муштей. Поведение актера, по ее словам, была идентичным — Владимир Талашко под предлогом репетиции с дикции пригласил 18-летнюю девушку к себе домой, после чего начал фотографировать и цепляться.

Также читайте Криса Ву арестовали после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней

"Он сказал: "Вы садитесь, сейчас почитаем!". Пошел на кухню, принес коньяк и закуску. Предложил выпить перед репетицией. Я от страха выпила. Он рассказывал о своей жизни, о съемках. Спустя время я попросила уже почитать басню. "Мы же сюда за этим приехали". Я встала перед столом, прочла, он сделал какие-то замечания и сказал: "Теперь давайте посмотрим, как вы выглядите в кадре. Я вас пофотографирую на телефон". Дальше началась история: "Становитесь, повернитесь туда, вот тут спустите с плечика, и со второго". После этого он включил диск с его песнями, и предложил потанцевать. Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Но отстаивать свои границы я тогда не умела и стресс блокировал какое-то рациональное мышление. Он полез целоваться. Это стало последней каплей. Я начала вырываться, сказала, что мне срочно нужно уезжать, скоро закрывается общежитие. Он попытался успокоить, предложил постелить в соседней комнате, чтоб я поздно не ехала. "Утром можете уехать. У меня студенты оставались, мы репетируем тут". Я сказала, что точно не останусь, вызвала такси и быстро ушла, — рассказала она.

Виктория Мушты / instagram.com/mushtey

Виктория добавила, что тогда чувствовала ужасный стыд за то, что не остановила того, что происходит раньше. Студентка тоже не рассказала родителям о пережитом и считала, что "сама виновата".

После опубликованных признаний, рассказала свою историю журналистка Ирина Сапман.

"Передо мной сидит народный артист Украины Владимир Талашко. Все знают его по роли в фильме Быкова "В бой идут одни старики". Это был 2018-й. После этого интервью он пригласит меня домой показать свои фотографии со съемок "для интервью", награды, потом нальет какой-то наливки и начнет приставать. Через несколько минут я вылечу из его квартиры, закрою рот и никогда никому об этом не скажу. Ну я так думала", — написала она.

Передо мной сидит народный артист Украины Владимир Талашко. Все знают его по роли в фильме Быкова "В бой идут одни ... Опубликовано Ириной Сампан воскресенье, 8 августа 2021

Напомним, не так давно Оля Полякова рассказала о домогательствах учителя в школе. Также артистка прокомментировала заявление Ани Лорак, после обвинений Меладзе в харассменте, которая забрала свои слова обратно.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку