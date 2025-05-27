Звезду "Великолепного века" Халита Эргенча приговорили к лишению свободы

Халит Эргенч

Реклама

Звезду популярного турецкого сериала "Великолепный век" Халита Эргенча приговорили к лишению свободы сроком на год, 10 месяцев и 15 дней.

Суд над знаменитостью состоялся в Стамбуле. Актера обвиняли в даче ложных показаний, пишет Anadolu. К слову, еще в далеком 2013 году в Турции состоялись массированные акции протеста против вырубки деревьев, которые тогда переросли в антиправительственные митинги. Халит Эргенч стал фигурантом в этом деле из-за своего коллеги по сцене Мемета Али Алабора, который поддержал протестующих.

Звездой "Великолепного века" заинтересовалось следствие, ведь он якобы имел связь с Алаборой. Сам актер все отрицал и отмечал, что их ничего не связывает, а знают они друг друга только благодаря художественной среде. Наконец, в ходе расследования обнаружили, что артисты 12 раз звонили друг другу и переписывались, а их общение особенно усилилось именно во время протестов.

Реклама

Халит Эргенч / © instagram.com/halitergencresmi

Наконец, Халита Эргенча приговорили к одному году, 10 месяцам и 16 дням лишения свободы. Правда, сначала этот срок был больше. Его уменьшили из-за отсутствия судимостей и уважительного отношения к следствию. Кроме того, суд также решил отложить оглашение приговора, поэтому актер остается на свободе. Сам Халит Эргенч с обвинениями не согласен и не считает, что дал ложные показания.

Напомним, ранее скандальный продюсер-предатель Юрий Бардаш получил жесткий приговор суда за поддержку войны в Украине. Суд признал его виновным по нескольким статьям УКУ.