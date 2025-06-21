Звезду "Великолепного века" Озан Гювен посадят в тюрьму более чем на два года: известна причина

Озан Гювен

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Звезда сериала "Великолепный век" Озан Гювен, сыгравший коварного Рустема-пашу, получил тюремный приговор за жестокое избиение своей бывшей девушки.

Как сообщает Onedio, суд признал Гювена виновным в домашнем насилии. Его жертвой была экс-избранница, журналистка Дениз Булутсуз. По решению суда, актер должен отбыть два года и три месяца за решеткой. И хотя адвокаты артиста подали апелляцию, сама Булутсуз заявила, что ждет дня, когда обидчик наконец понесет наказание.

"Я выиграла и пишу это с большой радостью. Во время, когда нас убеждают, что защищать свои права — бесполезно, а доверие к правосудию разрушено, выиграть пятилетнюю борьбу — бесценно. У меня было две цели: отстоять себя и вдохновить других женщин не молчать о насилии", 0151 поделилась Дениз.

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Дениз Булутсуз

Напомним, инцидент произошел еще в 2020 году. Тогда девушка рассказала, что Гювен ударил ее абажуром в гостиничном номере, и ей пришлось бежать босиком. Она обнародовала фото с синяками, которые вызвали волну возмущения в Сети. Сам актер свою вину отрицал.

Впрочем, суд признал доказательства достаточными, чтобы вынести приговор. Если апелляционный суд подтвердит решение первой инстанции, Рустем-паша таки отправится в тюрьму.

К слову, это уже не первое громкое дело, связанное с актерами "Великолепного века". В мае этого года стало известно, что исполнитель роли султана Сулеймана - Халит Эргенч - также фигурирует в громком уголовном процессе.