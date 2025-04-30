Звезду "Властелина колец" Вигго Мортенсена застали в Испании в футболке с гербом Украины

Вигго Мортенсен

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Американский актер Вигго Мортенсен, который сыграл роль Арагорна в кинотрилогии "Властелин колец", появился на публике в футболке с трезубцем Украины.

Артист неоднократно выражал свою поддержку украинцев. Более того, звезда Голливуда это делает не только на публике, но и в повседневной жизни. В частности, Вигго Мортенсен находился в отпуске в Испании, где столкнулся с блекаутом. На железнодорожном вокзале в Барселоне его застали журналисты издания ARA.

У Вигго Мортенсена расспросили, как тот отреагировал на масштабные отключения света. Оказывается, он должен был отправиться поездом в Мадрид, но из-за блекаута его поездка задержалась. Впрочем, актер говорит, что с пониманием к этому относится. Но особенное внимание зрителей привлекла футболка, в которой он был одет. На черном наряде Мортенсена был изображен немалый трезубец Украины.

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Вигго Мортенсен в футболке с гербом Украины

Отметим, звезда "Властелина колец" с начала полномасштабной войны осуждает захватнические действия россиян и поддерживает украинцев. Он неоднократно появлялся на публике в костюме с изображением герба Украины. Более того, в июне 2024 года артист приезжал в Черновцы, где принял участие в кинофестивале.

Напомним, голливудский актер Шон Пенн тоже активно поддерживает украинцев. Недавно знаменитость приезжал в Украину, где встретился с военными.