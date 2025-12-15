Звезду "Волка с Уолл-стрит" и его жену зарезали в доме: в жестоком убийстве подозревают сына

Роба Райнера и Мишель Сингер нашли мертвыми в доме / © Associated Press

Легендарного актера, режиссера и общественного деятеля Роба Райнера и его жену, фотографа и продюсера Мишель Сингер Райнер, нашли мертвыми в собственном доме в престижном районе Лос-Анджелеса.

О трагедии стало известно в воскресенье 14 декабря вечером. Представитель семьи Райнеров официально подтвердил гибель супругов и попросил уважать приватность близких в этот сложный период. По данным полиции Лос-Анджелеса, тела 78-летнего Райнера и его жены обнаружили в доме. Источники в правоохранительных органах сообщают, что на телах были травмы, характерные для ножевых ранений, а следов насильственного проникновения в дом не зафиксировали, пишет Los Angeles Times.

Заместитель начальника полиции Лос-Анджелеса Алан Гамильтон во время пресс-конференции заявил, что следствие продолжается, а детективы готовят ордер на обыск для проведения тщательных следственных действий как в доме, так и на прилегающей территории. Он подчеркнул, что пока никто не задержан и ни одно лицо официально не объявлено подозреваемым. В то же время подтверждено, что лицо, которое первым сообщило об инциденте, находилось в доме, однако его имя не разглашается.

Территорию вокруг особняка Райнеров в Брентвуде быстро оцепили правоохранители: улицу перекрыли желтой лентой, дежурили полицейские машины, а над районом кружил вертолет. Свидетели сообщали, что с места происшествия выехал молодой человек на белом Tesla, который отказался общаться с журналистами.

По информации издания People, полиция уже допросила 32-летнего сына супругов — Ника Райнера. В то же время отмечается: арестов по делу нет. По состоянию на сейчас лишь известно, что ранее Ник Райнер откровенно рассказывал о многолетней борьбе с наркотической зависимостью, которая началась еще в подростковом возрасте и привела к скитаниям по улицам.

К слову, карьера Роба Райнера охватывала почти полвека. Он получил мировую известность благодаря культовым лентам «Несколько хороших парней» и «Список последних желаний», а в 2013 году сыграл отца главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит». Кроме актерской работы, Райнер активно занимался режиссурой и общественно-политической деятельностью. С Мишель Сингер он состоял в браке с 1989 года. На момент смерти актеру было 78 лет, а его жене — 68.

Расследование жестокого убийства продолжается, а пока же мировые знаменитости прощаются с именами, которые стали частью истории Голливуда. В частности, свои соболезнования уже выразили Барак Обама, Камала Харрис, сын Джона Леннона и другие.

