Звезды 1+1 Валентина Хамайко и Владимир Рабчун создали модный бренд одежды

Ведущая утреннего шоу "Сніданок. Вихідний" Валентина Хамайко, ее коллега, ведущий FREEДом Владимир Рабчун, а также стилистка Таня Богинич положили начало бренду одежды TAIYŌ.

В переводе с японского языка, taiyo (太陽, читай ТА-ЙО) означает "солнце". Миссия бренда – создавать качественную и удобную одежду для свободных и активных людей, вернуть бизнес в Украину, увеличить количество рабочих мест и предоставлять новые поводы гордиться родной страной.

"Только в поддержке друг друга можно выжить в этот непростой период, – считает Валентина Хамайко. – Этот принцип является неотъемлемой составной частью бренда TAIYŌ".

Весной 2022 года, из-за войны, начали закрываться бизнесы, росла безработица. Команда TAIYŌ поняла, что нужно объединяться и постепенно двигать экономику Украины.

"Хотелось быть полезным, помогать, платить налоги во время войны. У меня как у стилиста было желание работать именно с одеждой. Очень обрадовалась, когда Валя и Вова поддержали меня в этом", — говорит Таня Богинич.

Владимир Рабчун, Таня Богинич, Валентина Хамайко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

По словам Вовы, идею легко было подхватить: "Вдохновение Тани передалось и нам с Валей. Интересно было все – от творчества до благотворительности".

На запуск бренда ушло всего три месяца. "Мы не знали, что из этого выйдет, у нас не было денег, мы просто хотели поддержать друг друга. Это стало таким вдохновляющим моментом. Наши мысли теперь были направлены в бренд и работу, а подавляющие новости отошли на второй план", – добавляет Валя.

Пока бренд выпускает эксклюзивные коллекции в ограниченном количестве (дропы). Сначала планировали шить только женскую одежду, но Владимир Рабчун настоял на том, чтобы добавить и мужскую линейку. Первый дроп состоял исключительно из спортивных костюмов. Уже сейчас ассортимент расширился, и команда активно работает над новинками.

Рекламная кампания была на полной поддержке друзей – пригласили коллегу с "Плюсов" Тимура Мирошниченко вместе с его супругой Инной, а также мужа Валентины Хамайко – Андрея Онистрата, который сейчас служит на фронте в рядах ВСУ.

Инна Мирошниченко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Мы двигаемся маленькими, но уверенными шагами, как Украина – к победе", — говорит Валентина Хамайко.

Формируется целое TAIYŌ-сообщество. Заказы поступают из разных уголков мира.

"Польша, Германия, Канада, Израиль, Австрия, США, Грузия, Нидерланды. Там уже носят TAIYŌ. Каждый месяц часть из заработка донатим на благотворительность. Сейчас помогаем "Голосу країни" вместе с "Повернись живим" и dobro.ua собрать необходимую сумму в три миллиона гривен на средства аэроразведки для ВСУ. Присоединяйтесь и вы", – призывает Владимир Рабчун.

Владимир Рабчун / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Валентина Хамайко, Таня Богинич, Инна Мирошниченко в TAIYO / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Тимур Мирошниченко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

А если это заказ в пределах Киева, то сами учредители – Валя, Таня и Вова собственноручно доставляют их своим клиентам, которых очень ценят.

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