Звезды без макияжа: как выглядят Билык, Могилевская, Сумская и другие без косметики

Ирина Билык, Ольга Сумская и Наталья Могилевская

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Украинские звезды сияют на сцене в ярких образах и с профессиональным макияжем.

Однако в повседневной жизни знаменитости не стыдятся показывать свою естественную красоту. В частности, они публикуют фото, на которых появляются без декоративной косметики, делятся секретами ухода за кожей и раскрывают, что помогает им поддерживать молодость.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о том, как выглядят украинские звезды без макияжа. Предлагаем сравнить фото знаменитостей с и без косметики.

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Наталья Могилевская

Артистку часто упрекают, что она, мол, злоупотребляет фильтрами, которые делают лицо моложе. Однако сама исполнительница уверяет, что не отказывается от возрастных изменений и не скрывает морщины. Певица даже демонстрировала свое фото, которое утром делала сразу после пробуждения. Также Наталья Могилевская убеждена, что молодость необходимо поддерживать изнутри, поэтому правильно питается, занимается спортом, медитирует и не пропускает ежедневный уход.

Наталья Могилевская с и без макияжа / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ольга Сумская

Актриса играет на сцене с ярким макияжем. Однако в повседневной жизни она часто от него отказывается и демонстрирует свою естественную красоту. Кстати, артистка часто удивляет поклонников молодым видом. Ольга Сумская говорит, что главный секрет ее красоты — это забота о себе и регулярный уход.

Ольга Сумская без та с макияжем

Тина Кароль

Красная помада — визитная карточка Тины Кароль. Однако это только на сцене. В повседневной жизни артистка довольно часто появляется без макияжа. Секрет красоты исполнительницы довольно прост — полноценный сон, здоровое питание и спорт. За кожей лица артистка ухаживает вместе с косметологом.

Тина Кароль без та с макияжем

Ирина Билык

Певицу редко можно заметить без косметики. На сцене она сияет с ярким макияжем, а дома предпочитает повседневный. Однако крайне редко Ирина Билык делится и честными фотографиями. Артистка поддерживает молодость с помощью косметологов, а также делает дома различные маски, что восстанавливают кожу лица.

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Ирина Билык без та с макияжем

Оля Полякова

Артистка тоже довольно часто показывает себя без макияжа. Исполнительница демонстрирует свою естественную красоту, а также делится секретами ухода. Секрет красоты певицы — уходовые процедуры, особенно знаменитость любит разнообразные средства для кожи и правильное питание.

Оля Полякова без та с макияжем

Леся Никитюк

Зрители привыкли видеть Лесю Никитюк на телеэкранах с ярким макияжем. Но в своих соцсетях она часто постает без косметики. Ведущая поддерживает молодой вид с помощью ежедневных процедур.

Леся Никитюк без та с макияжем

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик часто постает с ярким макияжем, но и не стесняется показаться без него. Знаменитость не слишком много времени уделяет уходу, но главное, что делает это регулярно.

Лилия Ребрик без и с макияжем

Надя Дорофеева

Артистка любит делать яркие макияжи, довольно часто она сама с этим экспериментирует. Однако и естественную красоту певица тоже часто демонстрирует. Надя Дорофеева поддерживает молодой вид лица благодаря тщательному очищению кожи, увлажняющим средствам и водяному балансу.

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Надя Дорофея без та с макияжем

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