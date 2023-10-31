Звезды "Друзей" Энистон, Кокс и другие после длительного молчания прокомментировали смерть Мэттью Перри

Звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер впервые прокомментировали внезапную смерть своего коллеги и приятеля Мэттью Перри.

Главный актерский состав создал официальное заявление со своими соболезнованиями, которое предоставил изданию People. Сейчас звездам сложно подбирать слова и комментировать ситуацию, ведь Мэттью в течение многих лет был для них членом семьи.

"Мы все очень опустошены потерей Мэттью. Мы были больше, чем товарищи по актерскому составу. Мы — семья. Нам есть что сказать, но сейчас мы хотим взять паузу для скорби и осознания этой непостижимой потери", — говорится в их заявлении.

Сериал "Друзья" / Фото: Getty Images

Энистон, Кудроу, Кокс, Леблан и Швиммер пообещали вернуться после того, как придут в себя и соберутся с мыслями: "Впоследствии мы скажем больше, когда сможем. Сейчас наши мысли и любовь с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его во всем мире ", — добавили актеры.

Сериал "Друзья" / Фото: скриншот с видео

Напомним, что 54-летний актер Мэттью Перри, который в течение 10 лет играл Чендлера Бинга в сериале "Друзья", умер. Следствие подозревает, что причиной смерти стало утопление. Его тело обнаружили в джакузи в собственном имении в районе Лос-Анджелеса. В настоящее время проводятся расследования и устанавливаются причины смерти. Другие звезды уже отреагировали на смерть Мэттью Перри. Они выразили соболезнования родным и вспомнили, каким актер был при жизни.

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