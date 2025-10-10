Звезды "Евровидения-2024" в Киеве станцевали под хит Поплавского: юзеры заговорили об "украинизации"

Nemo / © instagram.com/nemothings

Певцы из Швейцарии Nemo, которые победили на "Евровидении-2024", показали свои развлечения в Киеве.

Так, на днях артисты наведались в столицу из-за запланированного концерта 10 октября. И за день до этого Nemo побывали на нескольких интервью. В частности, во время записи на одном из таких потанцевали вместе с ведущими М1. Соответствующее видео появилось на TikTok-аккаунте Nemo. Звезды зажгли под песню "Варенички" Михаила Поплавского и подурачились на камеру. Более того, сами иностранные певцы даже подпевали украинские строки.

После такого в комментариях сразу начались шутки о "наших казаках" и то, что "украинизация прошла успешно". Однако, после массированного обстрела РФ украинских городов 10 октября, часть пользователей все же начала спрашивать о состоянии и эмоциях Nemo. Певцы в своем Instagram объяснили, что ночью были в безопасном месте и все равно благодарны украинцам за гостеприимство и теплоту.

"Мы спали в укрытии отеля, а всю ночь продолжался обстрел Киева. Такие ночи стали печальной реальностью для многих моих украинских друзей. Мы очень благодарны за всю теплоту и любовь, которые получили во время пребывания в убежище. Киев — одно из самых красивых мест, которые мы когда-либо посещали", — растрогали звезды.

