Звезды "Евровидения" - близняшки Алиса и Эллен Кесслер - совершили ассистированное самоубийство

Алиса и Эллен Кесслер / © Associated Press

Звезды международного песенного конкурса "Евровидение"- известные немецкие близняшки-певицы Алиса и Эллен Кесслер - совершили ассистированное самоубийство.

Об этом сообщает издание Bild. Отмечается, что артистки ушли из жизни в своем доме в Грюнвальде, недалеко от Мюнхена. Алиса и Эллен Кесслер умерли 17 ноября в возрасте 89 лет.

В понедельник днем полиции сообщили, что исполнительницы совершили ассистированное самоубийство. Правоохранители прибыли в дом артисток, провели осмотр и констатировали смерть Кесслер, при этом исключили вероятность преступления.

Алиса и Эллен Кесслер в юности / © Associated Press

Отметим, ассистированное самоубийство - это вид эвтаназии, при котором врач выписывает пациенту легальный препарат, но при этом не лишает жизни собственноручно. Лицо должно быть совершеннолетним и действовать ответственно и по собственной воле. В Германии ассистированное самоубийство разрешено с 2020 года.

К слову, еще в прошлом году близняшки Кесслер сообщали, что планируют умереть вместе. Также они завещали их кремировать и похоронить вместе с матерью и домашней любимицей.

Отметим, Алиса и Эллен Кесслер представляли Германию на "Евровидении-1959". Песня Heute Abend wollen wir tanzen geh'n принесла артисткам восьмое место на конкурсе. После "Евровидения" к сестрам пришла популярность в Европе, а особенно в Германии и Италии.

Напомним, недавно стало известно, что умерла звезда сериала "Девочки Гилмор" Элизабет Франц. Уже известна причин смерти 84-летней артистки.