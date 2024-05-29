Звезды Голливуда Алисса Милано и Хилари Свуэнк рассекретили, как помогают Украине в войне с Россией

Популярные американские актрисы Алисса Милано и Хилари Суэнк присоединились к помощи Украине во время полномасштабной войны, которую враждебно развязала Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите The Power of Unity в Киеве объявил, что звезды Голливуда стали амбасадорами платформы UNITED24. Актрисы будут работать с помощью Украины в таких направлениях: "Образование и наука" и "Медицинская помощь".

"Уже более двух лет Украина страдает от жестокого и несправедливого российского вторжения. Мир и безопасность для украинцев должны наступить, и мы должны помочь им достичь этого. Я поддерживаю народ Украины и призываю всех делать то же самое", — высказалась Хилари Суэнк.

Хилари Суэнк / Фото: Associated Press

Между тем Алисса Милано подчеркнула, что Украина во время войны нуждается в помощи, как никогда. Актриса отметила, что будет делать все возможное, чтобы ужас на украинских землях прекратился.

"Украина нуждается в нашей поддержке больше, чем когда-либо. Полномасштабная война в Украине — бесчеловечная, подлая и варварская. Она должна закончиться справедливым миром и победой Украины. Украинцы, знайте: я буду с Украиной и буду поддерживать вас на этом пути", — отметила Алисса Милано.

Алисса Милано

Напомним, звезда "Сверхъестественного" Миша Коллинз тоже является послом платформы UNITED24. Недавно он приехал в Украину и побывал в Сумской области, где собственными глазами увидел, как проходит процесс гуманитарного разминирования.

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