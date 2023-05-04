Звезды Голливуда Кэтрин Винник и Иванна Сахно показались в центре Киева на фоне сгоревшей техники оккупантов

Голливудские актрисы украинского происхождения Кэтрин Винник и Иванна Сахно приехали в Киев.

Об этом сообщается в Telegram-канале правительственной платформы UNITED24. В частности, в Сети уже появилось фото, где Кэтрин и Иванна изображены в центре столицы, на Софиевской площади, на фоне сгоревшей техники российских окупантов.

Вместе с актрисами в Киев приехали: креативный директор And Us Джейми Кенневэй, менеджер Imagine Dragons Мак Рейнольдс и оператор-постановщик группы Тай Арнольд.

Кэтрин Винник и Иванна Сахно в Киеве / Фото: t.me/U24_gov_ua

"В Киев приехала актриса и продюсер Кэтрин Винник. Еще в марте звезда "Викингов" стала амбасадором UNITED24. Вместе с ней столицу посетила наша специальная гостья — актриса Иванна Сахно, которая играет роль в сериале "Звездные войны: Асока". Рядом с ними — креативный директор And Us Джейми Кенневэй, который создает проекты для нашей платформы, Мак Рейнольдс, менеджер Imagine Dragons, а также Тай Арнольд — оператор-постановщик американской группы", — говорится в сообщении.

В UNITED24 отметили, что знаменитости приехали ко дню годовщины правительственной платформы, которая была создана 5 мая прошлого года. Кроме того, сообщается, что в Украину еще приедут звезды.

Напомним, Кэтрин Винник в начале полномасштабной войны поддержала Украину и собирала деньги для помощи украинцам. Тем временем в России актриса попала в "черный список" из-за своей антивоенной позиции.

Кэтрин Винник / Фото: instagram.com/katherynwinnick

Иванна Сахно тоже осудила российское вторжение, призвала давать Украине оружие и постоянно рассказывает правду о войне, которую развязала враждебно РФ.

Иванна Сахно / Фото: facebook.com/ivannasakhno

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