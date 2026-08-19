Хайден Панеттьери и Мишель Трахтенберг / © Associated Press

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В воскресенье, 16 августа, шоу-бизнес всколыхнула новость о внезапной смерти американской актрисы Хайден Панеттьери, которая умерла в возрасте 36 лет.

Жизнь артистки оборвалась довольно рано. Но она не единственная звезда Голливуда, которая покинула мир в довольно раннем возрасте. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить знаменитостей, которые ушли из жизни слишком рано. Одни умерли в результате проблем со здоровьем, другие из-за трагических инцидентов.

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Хайден Панеттьери

16 августа этого года мировой шоу-бизнес всколыхнула новость о внезапной смерти американской актрисы Хайден Панеттьери, которая была бывшей невестой украинского боксера Владимира Кличко. Жизнь артистки оборвалась в возрасте 36 лет. Пока что причина смерти Хайден Панеттьери остается неизвестной, хотя уже было проведено вскрытие тела. Полиция продолжает расследовать дело.

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Хайден Панеттьери / © Associated Press

Хит Леджер

Жизнь австралийского актера трагически оборвалась 22 января 2008 года. На момент смерти Хиту Леджеру было всего 28 лет. Незадолго до рокового дня актер переживал печальные события в жизни, которые призвели к депрессии. Свою боль он заглушал алкоголем и антидепрессантами. Наконец, 22 января 2008 тело актера обнаружили без признаков жизни в гостиничном номере. Официальная причина смерти — фатальное влияние на организм смеси из шести одновременно принятых лекарственных препаратов.

Хит Леджер / © Associated Press

Мишель Трахтенберг

Американская актриса Мишель Трахтенберг, наиболее известная по роли Дон Саммерс в сериале «Баффи — истребительница вампиров», умела 26 февраля 2025 года. Жизнь артистки оборвалась в возрасте 39 лет. Точную причину смерти актрисы не установили, поскольку ее семья по религиозным убеждениям отказалась от вскрытия. Однако судмедэксперты провели токсикологическую экспертизу. Считается, что Мишель Трахтенберг умерла от осложнений, вызванных сахарным диабетом.

Мишель Трахтенберг / © Associated Press

Пол Уокер

Американский актер Пол Уокер трагически погиб 30 ноября 2013 года. Жизнь артиста оборвалась в возрасте 40 лет в результате жуткого ДТП. Авария произошла, когда Пол Уокер вместе со своим приятелем возвращались с благотворительного мероприятия. Мужчины ехали в спорткаре, за рулем которого находился друг актера. Водитель значительно превысил допустимый лимит скорости, не справился с управлением, в результате чего авто получило множество ударов, почти раскололось пополам и вспыхнуло. Друг Пола Уокера погиб сразу же от полученных травм, а сам актер — от ожогов.

Пол Уокер / © Associated Press

Бриттани Мерфи

Американская актриса Бриттани Мерфи умерла 20 декабря 2009 года. На момент смерти артистке было 32 года. В тот роковой день Бриттани Мерфи потеряла сознание в ванной комнате собственного дома. Актрису доставили в медицинский центр, однако там ее жизнь оборвалась из-за остановки сердца. После вскрытия выяснилось, что основной причиной смерти стала пневмония, осложненная железодефицитной анемией и влиянием нескольких лекарственных препаратов.

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Бриттани Мерфи / © Associated Press

Брэндон Ли

Американский актер Брэндон Ли трагически погиб 31 марта 1993 года. На момент смерти артисту было всего 28 лет. Брэндон Ли погиб в результате несчастного случая во время съемок фильма «Ворон». На съемочной площадке воспроизводили сцену с выстрелом, но в оружии застряла пуля от предыдущего реквизита, в результате чего актер получил огнестрельное ранение. Врачи пытались спасти жизнь звезды Голливуда, но не смогли ничего сделать.

Брэндон Ли / © Associated Press

Дэви Чейз

Дэйви Чейз — американская актриса, которая стала известна благодаря роли в фильме ужасов «Звонок». В картине она сыграла главную антагонистку Самару Морган. Жизнь артистки оборвалась 16 июня этого года. Дэви было всего 35 лет. Актриса умерла в больнице, куда она попала с бактериальным менингитом и инфекцией крови. Сначала считалось, что это стало причиной смерти. Впоследствии выяснилось, что артистка умерла из-за СПИДа.

Дэви Чейз / © Associated Press

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала об известных украинских звездах-мужчинах, которые отдали жизнь за Украину. Предлагаем вспомнить имена знаменитостей, которых отняла война.

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