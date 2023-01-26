Звезды Голливуда в Украине: кто и почему из знаменитостей приезжал в страну во время войны

Мировые знаменитости приезжали с целью помочь и поддержать украинцев.
С начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала страна-агрессор Россия, многие голливудские звезды высказали слова поддержки.
Не только словом помогают знаменитости, но и делом. Кто-то собирает немалые суммы средств на гуманитарные нужды, кто-то приютил беженцев, кто-то снялся в информативных роликах, а кто-то рассказывает правду об ужасных поступках российских оккупантов против украинцев.
Однако есть голливудские звезды, которые не побоялись во время войны приехать в Украину. Знаменитости поддержали украинцев, собственными глазами увидели ужасные разрушения и даже ездили в населенные пункты, расположенные неподалеку от линии фронта.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает вашему вниманию подборку о звездах Голливуда, которые не побоялись приехать в Украину во время войны.
Шон Пенн
Когда Россия начала полномасштабное вторжение, голливудский актер находился в Украине. Шон прилетел в столицу 23 февраля 2022 года, чтобы продолжить работу над документальным фильмом о войне на востоке Украины. Впрочем, уже 28 февраля Пенн поспешно покинул страну, пешком пересек границу с Польшей.
Уже в конце марта режиссер приехал во Львовскую область, чтобы наладить работу своей благотворительной организации и помогать переселенцам. В Киев Пенн вернулся в конце июня. Актер посетил деоккупированные Бучу и Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть все ужасные разрушения, которые сделали оккупанты.
Также знаменитость была в Днепропетровской области, чтобы увидеть, как область живет в условиях войны. Это все режиссеру нужно для документального фильма о российско-украинской войне, где он хочет рассказать правду о преступлениях страны-агрессора России.
Кстати, во время последнего визита в Киев Шон Пенн оставил свою статуэтку "Оскар", которая будет находиться в Украине до окончания войны.
Кэри Фукунага
Голливудский режиссер не смог спокойно наблюдать за войной в Украине, он хотел помочь украинцам. Фукунага приехал в страну с волонтерской миссией. По словам режиссера, это меньше всего, что он мог сделать. Знаменитость присоединился к благотворительному проекту, который занимается обеспечением питания в городах, где наблюдается гуманитарный кризис. Кэри был во Львове, Киеве и Харьковской области, где, кстати, спас из-под завалов собачку.
Голливудский режиссер также снимал преступления российских оккупантов. Фильм Фукунага о войне в Украине не делал, однако в соцсетях публиковал видео, чтобы весь мир знал, что происходит в Украине.
Анджелина Джоли
В конце апреля прошлого года знаменитость приезжала во Львов. Цель приезда знаменитости – помощь Украине. Тогда Джоли была послом ООН по делам беженцев. Во Львове голливудская актриса пообщалась с переселенцами из "горячих точек". На городском железнодорожном вокзале Анджелина встретила эвакуационный поезд. Его пассажиры рассказали Джоли, что из-за вражеских действий России потеряли все. Актриса была крайне растрогана историями переселенцев.
Также звезда посетила вокзальных волонтеров и врачей, чтобы выразить им слова благодарности. Анджелина навестила детей в больнице, которые были ранены во время террористического удара России по вокзалу в Краматорске.
Знаменитость встретилась с воспитанниками школы-интерната. Звезда пообщалась с детишками, сфотографировалась и вручила им подарки.
U2 и Боно
Легендарная рок-группа во главе с солистом Боно приезжала в Украину в начале мая прошлого года. Артисты приняли приглашение президента Владимира Зеленского и приехали, чтобы поддержать украинцев.
Артисты спели свои легендарные хиты в столичном метро. Более того, даже порадовали дуэтом с украинской группой "Антитела".
После концерта в метро Боно поехал в деоккупированные Бучу и Ирпень. Там музыкант своими глазами увидел тот террор, который совершали против украинцев российские оккупанты.
Бен Стиллер
Голливудский актер является послом доброй воли ООН, поэтому приехал в Украину, чтобы помочь переселенцам. Знаменитость сначала прибыла во Львов, а уже оттуда в Киев.
Бен посетил освобожденные от оккупантов Макаров и Ирпень, встретился с президентом Украины, пообщался с переселенцами. Актер был просто ошеломлен тем, что происходит в Украине.
Джессика Честейн
Голливудская актриса приезжала в Украину в августе прошлого года. Знаменитость поездом прибыла в Киев. Джессика посетила детей, которые находяться на лечении в "Охматдете". Там актрисе рассказали о работе врачей в условиях войны, а также подарили картинки от маленьких пациентов.
Знаменитость посетила Ирпень, где увидела масштабы разрушений, причиненных оккупантами. Честейн пообщалась с местными властями и семьями, которые живут в городе.
После этого Джессика пообщалась с президентом Владимиром Зеленским. Впоследствии актриса в своих соцсетях рассказывала, что Украина переживает сейчас гуманитарный кризис и стране нужно немедленно помогать.
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