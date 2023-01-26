Звезды Голливуда в Украине: кто и почему из знаменитостей приезжал в страну во время войны

С начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала страна-агрессор Россия, многие голливудские звезды высказали слова поддержки.

Не только словом помогают знаменитости, но и делом. Кто-то собирает немалые суммы средств на гуманитарные нужды, кто-то приютил беженцев, кто-то снялся в информативных роликах, а кто-то рассказывает правду об ужасных поступках российских оккупантов против украинцев.

Однако есть голливудские звезды, которые не побоялись во время войны приехать в Украину. Знаменитости поддержали украинцев, собственными глазами увидели ужасные разрушения и даже ездили в населенные пункты, расположенные неподалеку от линии фронта.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вашему вниманию подборку о звездах Голливуда, которые не побоялись приехать в Украину во время войны.

Шон Пенн

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, голливудский актер находился в Украине. Шон прилетел в столицу 23 февраля 2022 года, чтобы продолжить работу над документальным фильмом о войне на востоке Украины. Впрочем, уже 28 февраля Пенн поспешно покинул страну, пешком пересек границу с Польшей.

Шон Пенн / Фото: facebook.com/pressjfo.news

Уже в конце марта режиссер приехал во Львовскую область, чтобы наладить работу своей благотворительной организации и помогать переселенцам. В Киев Пенн вернулся в конце июня. Актер посетил деоккупированные Бучу и Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть все ужасные разрушения, которые сделали оккупанты.

Шон Пенн и Владимир Зеленский / Фото: Zelenskiy/Official

Также знаменитость была в Днепропетровской области, чтобы увидеть, как область живет в условиях войны. Это все режиссеру нужно для документального фильма о российско-украинской войне, где он хочет рассказать правду о преступлениях страны-агрессора России.

Кстати, во время последнего визита в Киев Шон Пенн оставил свою статуэтку "Оскар", которая будет находиться в Украине до окончания войны.

Шон Пенн и Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Кэри Фукунага

Голливудский режиссер не смог спокойно наблюдать за войной в Украине, он хотел помочь украинцам. Фукунага приехал в страну с волонтерской миссией. По словам режиссера, это меньше всего, что он мог сделать. Знаменитость присоединился к благотворительному проекту, который занимается обеспечением питания в городах, где наблюдается гуманитарный кризис. Кэри был во Львове, Киеве и Харьковской области, где, кстати, спас из-под завалов собачку.

Керри Фукунага в Харьковской области

Голливудский режиссер также снимал преступления российских оккупантов. Фильм Фукунага о войне в Украине не делал, однако в соцсетях публиковал видео, чтобы весь мир знал, что происходит в Украине.

Кэри Фукунага в Украине / Фото: instagram.com/cary_fukunaga

Анджелина Джоли

В конце апреля прошлого года знаменитость приезжала во Львов. Цель приезда знаменитости – помощь Украине. Тогда Джоли была послом ООН по делам беженцев. Во Львове голливудская актриса пообщалась с переселенцами из "горячих точек". На городском железнодорожном вокзале Анджелина встретила эвакуационный поезд. Его пассажиры рассказали Джоли, что из-за вражеских действий России потеряли все. Актриса была крайне растрогана историями переселенцев.

Анджелина Джоли во Львове / Фото: Фото Натальи Волосацкой/ТСН

Также звезда посетила вокзальных волонтеров и врачей, чтобы выразить им слова благодарности. Анджелина навестила детей в больнице, которые были ранены во время террористического удара России по вокзалу в Краматорске.

Знаменитость встретилась с воспитанниками школы-интерната. Звезда пообщалась с детишками, сфотографировалась и вручила им подарки.

Анджелина Джоли проведала переселенцев: как прошел визит актрисы во Львов

U2 и Боно

Легендарная рок-группа во главе с солистом Боно приезжала в Украину в начале мая прошлого года. Артисты приняли приглашение президента Владимира Зеленского и приехали, чтобы поддержать украинцев.

Артисты спели свои легендарные хиты в столичном метро. Более того, даже порадовали дуэтом с украинской группой "Антитела".

Легендарный певец Боно спел в поддержку Украины

После концерта в метро Боно поехал в деоккупированные Бучу и Ирпень. Там музыкант своими глазами увидел тот террор, который совершали против украинцев российские оккупанты.

Бен Стиллер

Голливудский актер является послом доброй воли ООН, поэтому приехал в Украину, чтобы помочь переселенцам. Знаменитость сначала прибыла во Львов, а уже оттуда в Киев.

Владимир Зеленский и Бен Стиллер / Фото: president.gov.ua

Бен посетил освобожденные от оккупантов Макаров и Ирпень, встретился с президентом Украины, пообщался с переселенцами. Актер был просто ошеломлен тем, что происходит в Украине.

Джессика Честейн

Голливудская актриса приезжала в Украину в августе прошлого года. Знаменитость поездом прибыла в Киев. Джессика посетила детей, которые находяться на лечении в "Охматдете". Там актрисе рассказали о работе врачей в условиях войны, а также подарили картинки от маленьких пациентов.

Джессика Честейн встретилась с детьми в "Охматдете" / Фото: https://www.facebook.com/ndslohmatdyt

Знаменитость посетила Ирпень, где увидела масштабы разрушений, причиненных оккупантами. Честейн пообщалась с местными властями и семьями, которые живут в городе.

После этого Джессика пообщалась с президентом Владимиром Зеленским. Впоследствии актриса в своих соцсетях рассказывала, что Украина переживает сейчас гуманитарный кризис и стране нужно немедленно помогать.

Джессика Честейн и Владимир Зеленский / Фото: Сайт президента Украины

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