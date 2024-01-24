Звезды Голливуда возмутились номинантами на "Оскар-2024" из-за нашумевшего фильма "Барби"

Голливудские звезды возмутились списком номинантов на главную премию в мире кино "Оскар-2024", которая состоится в марте.

23 января Американская киноакадемия обнародовала претендентов на статуэтку "Оскара". Нашумевший американский фильм "Барби" получил восемь номинаций, а канадский актер Райан Гослинг оказался среди претендентов на победу в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

Постер фильма "Барби"

Однако в Голливуде возмущены, что среди номинантов нет ни австралийской актрисы Марго Робби, которая исполнила главную роль куклы Барби, ни режиссера Греты Гервиг, которая и создала фильм.

Свое недовольство выразил Райан Гослинг. Актер отметил, что успех фильма "Барби" без Марго Робби и Греты Гервиг был бы просто невозможен, так что, по его мнению, они достойны быть среди номинантов в соответствующих категориях.

Райан Гослинг / Фото: Associated Press

"Нет Кена без Барби, и нет фильма о "Барби" без Греты Гервиг и Марго Робби, двух людей, наиболее отвечающих за создание этого фильма. Никакое признание не было бы возможным для кого-либо в фильме без их таланта, мужества и гениальности. Сказать, что я разочарован тем, что они не номинированы в соответствующих категориях, было бы ничего не сказать. Их работу следует отметить вместе с другими достойными номинантами", — возмутился актер, пишет Daily Mail.

Американская певица Бетт Мидлер отметила, что именно Марго Робби и Грета Гервиг должны были попасть в список номинантов. Она добавила, что лента поднимает феминистические темы, однако по иронии судьбы номинировали именно "Кена".

Бетт Мидлер / Фото: Associated Press

"Этот фильм посвящен Грете Гервиг и Марго Робби, которые создали фильм, который имел успех у критиков и стал культурным феноменом, углубляясь в феминистические темы через призму Барби и бросая вызов патриархальным нормам. Этот фильм не только вызвал глубокий резонанс, но и собрал миллиард долларов. Но по иронии судьбы именно Кен получил номинацию на "Оскар", — возмутилась певица.

Актриса Шероун Стоун удивилась, когда среди номинантов увидела Райана Гослинга, а не Марго Робби и Грету Гервиг, хотя лента посвящена Барби, а не Кену.

"Грета Гервиг не номинирована на "Оскар". Марго Робби не была номинирована на "Оскар". Райан Гослинг получил номинацию на "Оскар". На самом деле это весь сюжет "Барби"", — написала актриса.

Пост Шерон Стоун

Списком номинантов также был разочарован и американский писатель Стивен Кинг. Он убежден, что Грета Гервиг достойна получить "Оскар".

"Не номинировали Грету Гервиг? Это может быть правдой?" — возмутился писатель.

Пост Стивена Кинга

Напомним, в этом году за "Оскар" будет бороться украинская лента "20 дней в Мариуполе". Военный фильм от Мстислава Чернова попал в номинацию "Полнометражный документальный фильм".

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