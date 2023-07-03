Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли во второй раз стали родителями

Звезды сериала "Игра престолов" актеры Кит Харингтон и Роуз Лесии во второй раз стали родителями.

Радостную новость подтвердил изданию Page Six представитель британского артиста. Пара также не стала скрывать пол новорожденного ребенка. Кит и Роуз стали родителями девочки.

"Они очень рады, что у их семьи появилась маленькая девочка", — прокомментировал агент Харингтона.

Кит Харингтон и Роуз Лесли / Фото: Associated Press

Отметим, о том, что Роуз Лесли в положении, стало известно в начале февраля. О беременности жены тогда рассказал Харингтон. Актер делился, что очень взволнован из-за будущего пополнения в его семье, и рассказывал, как они готовили их сына к тому, что он станет братиком.

Напомним, недавно звездные супруги Крисси Тейген и Джон Ледженд в четвертый раз стали родителями. В январе модель родила дочь, а в июне суррогатная мать родила паре сына.

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