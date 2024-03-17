Звезды, которые были любовницами: кто из знаменитостей крутил роман с женатым и чем закончились отношения

Кто-то из звезд не знал о семейном статусе мужчины, а для кого-то это не стало помехой.
Личная жизнь знаменитостей постоянно у всех на виду и рассматривается едва ли не под микроскопом. Иногда она бывает полна интрижек, сплетен и различных неожиданных поворотов судьбы.
Иногда случается и такое, что звезды начинают строить отношения с женатыми мужчинами. Одни знаменитости не знали о семейном статусе возлюбленного, а для других это оказалось не помехой.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает вашему вниманию подборку о звездах, которые были любовницам и чем закончились их истории любви с женатыми мужчинами.
Кристина Соловий
Исполнительница откровенно рассказала, что еще в совсем юном возрасте была любовницей. В школе артистке нравился старшеклассник, у которого была девушка. Однако от близости с Соловий он тоже не отказывался. Кристина находилась в отношениях со старшеклассником в качестве любовницы.
"Я была любовницей у своего первого парня, с которым у меня были первые серьезные отношения. У него была девушка, а я была такая малая 8-классница, с которой можно было поцеловаться, или еще что-то. И меня это устраивало, потому что я в его была очень влюблена", — делилась артистка на YouTube-канале "ебаут".
Недавно певица подтвердила, что у нее был роман с писателем и музыкантом Сергеем Жаданом. Их отношения начались еще тогда, когда Жадан состоял в браке. В конце концов, роман пары закончился, ведь Соловий влюбилась в другого мужчину.
Ксения Мишина
В свое время актрисе пришлось находиться в статусе любовницы, однако она об этом даже не догадывалась. Муж не рассказывал артистке, что у него была жена. Наконец, Мишиной об этом стало известно. Тогдашний возлюбленный актрисы развелся и стал строить отношения с ней. Но их роман тоже не закончился хэппи-эндом. С тех пор Мишина решила, что больше у нее не будет отношений с женатыми мужчинами.
"Я не знала об этом. Когда узнала – все уже развалилось. Конечно, мы разошлись. Но если ты сознательно идешь на это, то понимаешь последствия", — делилась актриса в интервью Славе Демину.
Оля Полякова
Певица встретилась со своим будущим мужем, когда он еще был женат. Между ними сначала были приятельские отношения, которые переросли в романтические. Оля Полякова недолго была в статусе любовницы, ведь мужчина быстро развелся с тогдашней женой.
"Да, я была любовницей своего мужа. Недолго, потому что он очень решителен, он не стал мучить ни одну, ни другую, понимаете, он этот круг прервал, и все", — признавалась артистка в программе "Зірковий шлях".
Вера Брежнева
Артистка начала строить отношения с композитором Константином Меладзе, когда он еще был женат, о чем раньше рассказывала его бывшая жена Яна Сумм. Наконец, в 2013 году брак Меладзе распался, а уже в 2015 году композитор женился на Вере Брежневой. Но и эта история любви не закончилась хэппи-эндом. Уже в конце 2023 года певица официально объявила, что развелась с мужем. В подробности бывшие супруги вдаваться не стали.
Злата Огневич
Певице не везло в любви. В свое время ей пришлось даже быть в статусе любовницы, хотя она об этом не знала. Мужчина не сказал исполнительнице, что женат. Когда артистка об этом узнала, то ушла от возлюбленного. Сейчас для певицы отношения с женатыми мужчинами табу.
"Были такие отношения, когда я узнала, что мужчина женат. Он мне сказал, что он женат, но что он не женат и что он вообще к этому не очень серьезно относится. Я сказала: "Нет, я не хочу этих отношений", – рассказывала артистка в программе "Світське життя".
TAYANNA
У певицы был роман со своим бывшим продюсером Дмитрием Климашенко. Впрочем, это была запутанная история. Исполнительница знала о браке Климашенко, но это не стало причиной их разрыва. TAYANNA хотела создать семью и стать мамой, а у Дмитрия были другие планы, поэтому артистка ушла от мужчины.
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