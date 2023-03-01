Звезды, которые нашли любовь в Сети: Цымбалюк оценил фото, а Романова заставила написать первым

Не все знаменитости встречают свою вторую половинку в реальной жизни. Некоторым звездам найти любовь помогли социальные сети.

Кто-то из знаменитостей сам наткнулся на привлекательный профиль, набрался смелости и написал, а некоторые ответили на судьбоносное сообщение.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает подборку украинских знаменитостей, которые нашли любовь в Сети.

Миша Романова

Исполнительница встретила своего бойфренда в Instagram. Как призналась артистка, она наткнулась на его страницу в фотоблоге, и мужчина сразу ей понравился. Романова даже осмелилась написать первой, правда, через пять минут удалила сообщение, ведь застеснялась.

Миша Романова с бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Впрочем, мужчина сразу же отреагировал на это и попросил Романову продублировать сообщение и объяснить, зачем она его удалила. Так между влюбленными завязалось общение, которое впоследствии переросло в отношения. Сейчас пара вместе уже более шести месяцев. Правда, пока их отношения в основном развиваются на расстоянии, ведь Романова живет в Германии, а ее избранник – в Украине.

Миша Романова с бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Тарас Цымбалюк

Украинский актер после развода встретил новую избранницу в Сети благодаря подруге. Приятельница Тараса пришла к нему на спектакль и поделилась этим в Instagram-stories. Ресторатор Светлана Готочкина отреагировала на пост. Так между влюбленными завязалась переписка, а впоследствии они начали звонить друг другу. Как признавался Цымбалюк, он тогда чувствовал, что на одной волне с этим человеком.

Тарас Цымбалюк с девушкой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Влюбленные находятся в отношениях уже около шести месяцев. Они вместе ходят в спортзал, ужинают, смотрят фильмы и наслаждаются общим досугом. Впрочем, жить вместе парочка не спешит, но Тарас и Светлана часто проводят время друг у друга.

Тарас Цымбалюк с девушкой / Фото: instagram.com/got.sveta

Евгения Эмеральд

Муж защитницы первым написал ей в социальной сети. Евгению Стыпанюку понравилась Эмеральд, поэтому он сразу же пригласил ее на свидание. Впрочем, для Евгении это не была любовь с первого взгляда, так что мужчине еще нужно было завоевать благосклонность защитницы.

Евгения Эмеральд с мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

И Евгений покорил сердце Эмеральд. Он поехал к ее маме и дочери, которые находились в Киеве, привез им цветы, еду и сладости. Защитница оценила поступок Стыпанюка. Впоследствии между ними завязался роман, который перерос в брак.

Евгения Эмеральд с мужем / Фото: instagram.com/emerald.sniper

Сейчас Евгения в положении и ждет рождения дочери. Тем временем Евгений Стыпанюк служит на фронте.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Тамерлан и Алена Омаргалиева

Отношения влюбленных начались в Сети. Но сначала они были не романтичными, а просто рабочими. Тамерлан написал Алене и предложил выпустить совместные песни. Сначала у пары были только рабочие отношения, однако через полтора года после знакомства они поняли, что между ними есть нечто больше. Тамерлан и Алена пошли на первое свидание, а в последствии исполнитель сделал предложение любимой.

Тамерлан и Алена Омаргалиева / Фото: instagram.com/tamerlan_alena

Пара состоит в браке с 2013 года. Вместе они воспитывают сына Тимура.

Тамерлан, Алена Омаргалиева и их сын / Фото: instagram.com/tamerlan_alena

Анна Тринчер и Александр Волошин

Лавстори супругов начались благодаря соцсетям. В Украине создавали первый TikTok-хаус – жилье, где блогеры вместе делают совместный контент. Там Анна и зацепила Александра.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Правда, Тринчер не сразу ответила взаимностью. Лишь с третьей попытки Волошину удалось покорить сердце певицы и между ними завязались серьезные отношения.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Пара вместе с 2021 года. Через год их отношений Александр сделал предложение Анне. Осенью прошлого года пара сыграла свадьбу.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

TAYANNA

Не у всех историй о знакомстве со второй половинкой в Сети счастливый конец. В частности, у певицы TAYANNA был такой опыт. Исполнительница познакомилась с бойфрендом в Instagram. Впрочем, через год их отношений пара разошлась. Для TAYANNA это был болезненный опыт. Сейчас артистка не ищет новых отношений, а с головой ушла в творчество.

TAYANNA с экс-бойфрендом / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

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