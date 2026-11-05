Звезды, которые никогда не были в браке: Данилко "женат" на сцене, Астафьева разорвала помолвку

Андрей Данилко и Даша Астафьева

Реклама

Далеко не все украинские знаменитости спешат связывать себя сетями брака.

Многие звезды женятся или выходят замуж в достаточно позднем возрасте. А есть и те, кто вообще ни разу не был в браке. Например, шоумен Андрей Данилко шутит, что «женат» на сцене, а певица Даша Астафьева была обручена, но ушла от жениха.

Реклама

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, кто из украинских звезд ни разу не был в браке и почему.

Реклама

Андрей Данилко

Шоумену, который выступает в образе Верки Сердючки, сейчас 53 года. Жены и детей у артиста нет. Андрей Данилко объяснял это тем, что у него никогда не было желания создать семью, а также он не видит себя в роли мужа. Кроме того, певец ценит свободу и сознательно оберегает личное пространство от посторонних. Как шутит Андрей Данилко, он «женат» на сцене.

Андрей Данилко

Злата Огневич

Певице 40 лет. Артистка ни разу не состояла в официальном браке. Хотя исполнительницу дважды звали замуж, но она отказывалась. Злата Огневич объясняла это тем, что просто чувствовала, что это не ее человек, поэтому не отвечала согласием на предложение, как бы больно ей не было. Певица не скрывает, что в будущем, конечно, хочет создать семью. Однако артистка подходит к этому осознанно.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Макс Барских

Максу Барским сейчас 36 лет. Артист вообще не из тех, кто активно расказывает о личной жизни. Однако он не состоит в браке. Детей у него тоже нет. Как говорил ранее певец, ему сложно создать семью из-за насыщенного рабочего графика. Кроме того, исполнитель хочет, чтобы его родные и близкие жили в безопасности, а в Украине сейчас неспокойно из-за войны. Также у Макса Барских, у которого было нелегкое детство, достаточно ответственный подход к отцовству. Артист хочет, чтобы его будущие дети жили в здоровой атмосфере.

Макс Барских / © Пресслужба Макса Барських

Даша Астафьева

Певице сейчас 41 год. В браке исполнительница ни разу не была. Правда, Даша Астафьева была обручена. Летом 2017 года артистку призвал замуж бизнесмен Артем Ким. Однако почти сразу же после их помолвки мужчину задержало НАБУ по подозрению в хищении государственных средств. Дело касалось тендеров Южноукраинской АЭС. Даша Астафьева поддерживала жениха и посещала судебные заседания. Однако осенью 2021 года артистка объявила о разрыве с Артемом Кимом, заверив, что они остались друзьями. Сейчас знаменитость находится в длительных отношениях, которые начались в начале полномасштабной войны, но своего избранника она скрывает.

Реклама

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

Алексей Дурнев

Блогеру сейчас 40 лет. Он ни разу не был в браке. Алексей Дурнев объяснял это тем, что ему комфортен его холостяцкий образ жизни. Вместе с тем он не хочет заполнять одиночество другим человеком.

Алексей Дурнев / © instagram.com/aleksey_durnev

Эктор Хименес-Браво

Колумбийскому шеф-повару сейчас 54 года. В браке знаменитость ни разу не был. Эктор Хименес-Браво объяснял это тем, что у него слишком насыщенный рабочий график, что сложно построить семью. Хотя вообще повар не из тех, кто активно рассказывает о личной жизни. В последний раз он признавался в отношениях 2021 года, зимой 2025-м намекнул на их разрыв.

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Ксения Мишина

Актрисе сейчас 37 лет. Ксения Мишина не была официально замужем. Однако артистка некоторое время жила в гражданском браке с мужчиной, от которого родила сына Платона. С отцом ребенка знаменитость разошлась, еще когда была беременна. Актриса ушла от мужчины, поскольку он издевался над ней и унижал ее. Сын Ксении Мишиной с отцом не общается.

Ксения Мишина

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала о самых громких изменах звезд. Предлагаем вспомнить, как колумбийскую певицу Шакиру променяли на любовницу, а у мужа британского дизайнера Виктории Бекхэм был роман с помощницей.

Реклама

Новости партнеров