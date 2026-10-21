Звезды, которые пережили рак: Камалия перенесла операцию, а Соколова осталась без нескольких органов

Камалия, Янина Соколова, Даша Малахова / © ТСН

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Украинские звезды, среди которых Камалия, Янина Соколова, Даша Малахова и другие, не понаслышке знают об онкологии.

Некоторые из них уже прошли лечение и вернулись к привычной жизни, тогда как другие продолжают медицинское наблюдение или недавно рассказали о своем диагнозе. И все это для того, чтобы обезопасить других или поддержать на подобном пути.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше об украинских знаменитостях, которые рассказывали о борьбе с раком, сложном лечении и изменениях, произошедших в их жизни после диагноза.

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Янина Соколова

Украинская журналистка и телеведущая узнала о раке случайно: результаты анализов после небольшой операции поступили ей на электронную почту и попали в спам. В 2019 году она рассказала, что в течение семи месяцев боролась с онкологией. Ее ждали операция, четыре курса химиотерапии и 20 курсов лучевой терапии. Во время лечения ведущая потеряла волосы, использовала каннабис в медицинских целях для уменьшения боли, но в конце концов смогла побороть болезнь.

В 2025 году Соколова рассказала, что последствия онкологии и интенсивного лечения испытывают до сих пор. По словам журналистки, ей удалили несколько органов, из-за чего она нуждается в постоянной поддерживающей терапии и принимает лекарства. Гормональную терапию в ее случае не применяют из-за риска рецидива рака. После пережитого Соколова также запустила ряд проектов, призванных повышать осведомленность о недуге и поддерживать тех, кто на пути к выздоровлению.

Янина Соколова / © facebook.com/yanina.sokolova

Алла Мазур

Ведущая ТСН в 2019 сообщила, что у нее диагностировали рак молочной железы второй стадии. Сначала телеведущая нащупала небольшое безболезненное уплотнение, однако маммография и УЗИ не обнаружили подозрительных изменений. Впоследствии образование увеличилось, а биопсия подтвердила злокачественный процесс.

Мазур прошла несколько курсов химиотерапии, перенесла операцию и лучевую терапию. Во время лечения она продолжала работать в эфире и не скрывала выпадения волос. Уже в мае 2020 журналистка вернулась к работе и призвала женщин не игнорировать изменения в груди и вовремя проходить обследование. Сейчас ведущая стала еще больше ценить жизнь.

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Алла Мазур / © пресс-служба канала "1+1"

Алексей Комаровский

Украинский режиссер, известный по фильмам «Когда ты выйдешь замуж?» и «Крещатик 48/2», совсем недавно сообщил о диагностированном раке кожи. На лице кинематографиста обнаружили злокачественное новообразование, из-за которого ему нужна срочная операция.

Как рассказал Алексей, сначала он заметил красноту и образование, похожее на прыщ или укус насекомого. Оно не причиняло дискомфорта, поэтому режиссер несколько месяцев не обращал на него внимания. В конце концов, подруга настояла на обследовании, которое помогло выявить онкологию. Сейчас режиссер ожидает операцию и волнуется из-за возможных изменений внешности после вмешательства.

Алексей Комаровский

Мика Ньютон

Украинская певица, настоящее имя которой Оксана Грицай, в 2019 году узнала, что имеет рак яичника, когда проходила обследование перед планированием беременности. После УЗИ врачи обнаружили большую кисту, а гистологическое исследование после операции подтвердило злокачественную опухоль.

Первоначально медики подозревали третью стадию онкологии, однако дополнительные обследования показали, что болезнь обнаружили на первой стадии. Артистка перенесла операцию, после которой ей остался один яичник, и впоследствии сообщила, что поборола рак. С этого момента артистка регулярно проходит обследование.

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Мика Ньютон / © instagram.com/mikanewton

В июне 2026 года Ньютон впервые откровенно рассказала о сложном пути к материнству в стойкой ремиссии после онкологии. Вместе с мужем Крисом Сааведрой она прибегла к ЭКО, потратив на несколько попыток около 30 тысяч долларов. Однажды певице удалось забеременеть, но беременность прервалась. Артистка призналась, что пережила сильную физическую боль и тяжелую эмоциональную потерю. В настоящее время супруги рассматривают возможность усыновления ребенка, в том числе из Украины.

Даша Малахова

Украинская телеведущая и актриса рассказывала, что пережила онкологическое заболевание более 25 лет назад. Об этом стало известно, когда Даша во время поздравления Янины Соколовой отметила, что они обе пережили рак. Уже в интервью Славе Демину она призналась, что сейчас находится в длительной ремиссии и чувствует себя прекрасно.

В то же время знаменитость подчеркнула, что регулярно сдает анализы и контролирует состояние здоровья. Впрочем, подробностей о собственном диагнозе и лечении ведущая публично не раскрывала.

Даша Малахова / © instagram.com/dashamalakhova

Камалия

Украинская певица узнала о раке молочной железы в 2020 году. Подозрение на онкологию обнаружили во время полного обследования в Германии, куда артистку после перенесенного COVID-19 уговорил тогда еще муж Мохаммад Захур.

Впоследствии в душе певица самостоятельно нащупала в груди уплотнение размером с фасоль. МРТ с контрастом подтвердило подозрение на злокачественную опухоль — карциному первой стадии. По словам Камалии, всего за десять дней подготовки к операции новообразование увеличилось на три сантиметра.

Артистка перенесла операцию, а также лучевую и пероральную химиотерапию. Камалия в течение нескольких лет принимала гормональные препараты. В июне 2025 года певица сообщила, что ее состояние стабильное, однако она продолжает проходить контрольные обследования каждые шесть месяцев.

Камалия

Оксана Муха

Победительница девятого сезона «Голоса страны» в сентябре 2022 года сообщила, что почти год боролась с раком. Певица сначала чувствовала чрезвычайную сонливость, а со временем самостоятельно обнаружила уплотнение, а обследование подтвердило злокачественную опухоль. Артистка решила лечиться в Италии, где проходила химиотерапию. О диагнозе она долгое время не рассказывала публично, поделившись новостью только с ближайшими поддерживавшими ее людьми, в частности финансово.

Муха заявила, что в итоге поборола болезнь, однако уже в январе 2023 уточнила, что лечение продолжается, ведь рак вернулся. В общей сложности певица прошла 16 курсов химиотерапии. Она не раскрывала, какой орган поразила онкология, но призвала не игнорировать необычные изменения в самочувствии и не откладывать обследование.

Оксана Муха

Lida Lee

Украинская певица, настоящее имя которой Лидия Скорубская, рассказала об онкологическом заболевании весной этого года. По словам артистки, в конце 2024 у нее обнаружили кисту, а после ее разрыва и срочной операции врачи провели дополнительные обследования. После операции гистологическое исследование выявило злокачественную опухоль, а 31 января 2025 года артистке по телефону сообщили о самой «агрессивной форме рака». Первые врачи настаивали на радикальной операции и интенсивной химиотерапии, однако Lida Lee решила получить еще одно мнение.

В Институте рака ей диагностировали редкую опухоль желточного мешка. Певица три месяца искала специалиста, который согласился бы лечить ее с сохранением репродуктивной функции: по словам артистки, предложенный сначала подход мог лишить ее возможности иметь детей. В результате она нашла врача и прошла лечение и сейчас откровенно говорит о пережитом.

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

«Врач говорил: „Я не могу сказать, что все так плохо, но проблема есть“. Он проверяет и говорит, что это опухоль желточного мешка. Достоверность того, что она есть — это 0,001%. И я попадаю в этот процент. Страшнее всего, что потом ни один врач не хотел за меня браться. Эта опухоль считается злокачественной, но у меня были еще не определившиеся клетки. Я потратила три месяца, чтобы найти врача, который возьмется за меня», — делилась артистка.

Павел Табаков

Украинский певец, победитель проектов «Шанс» и «Голос страны» рассказывал, что за два месяца до полномасштабного вторжения России в Украину ему диагностировали рак лимфатической системы между третьей и четвертой стадиями. Врачи настаивали на срочном лечении, поэтому артист решил ехать в Польшу.

Вместе с семьей он провел два с половиной года в Гданске, где проходил экспериментальную химиотерапию. Лечение было бесплатным, поскольку певец находился в Польше со статусом беженца.

Табаков прошел полный курс терапии и надеется, что болезнь осталась позади. В то же время он отмечает, что он должен постоянно контролировать состояние здоровья, сдавать анализы и ежегодно проходить обследование.

Павел Табаков / © instagram.com/tabakov_official

Анна Неплях

Победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная-2021» в марте 2026 года рассказала, что в 2020 году перенесла онкологическое заболевание. После тяжелого течения COVID-19 модель начали беспокоить сильные головные боли, которые отдавали в виски и зубы.

Компьютерная томография обнаружила злокачественную опухоль в гайморовой пазухе, которую срочно удалили хирургическим путем. Неплях призналась, что до сих пор проходит ежегодное комплексное обследование, ведь существует риск рецидива.

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

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