Звезды, которые похудели до неузнаваемости: Адель скинула 45 кило, а Ефросинина – 20

Многие известные знаменитости могут похвастаться феноменальным похудением, которое изменило их просто до неузнаваемости. К примеру, украинская ведущая Маша Ефросинина похудела на 20 кило, а британская певица Адель — вообще на 45.

Многие звезды в первую очередь худеют, ведь лишний вес негативно влияет на здоровье. Чтобы чувствовать себя здоровее и увереннее в себе селебрити берутся за правильное питание и спорт.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о знаменитостях, которые похудели до неузнаваемости. В подборке есть не только мировые знаменитости, но и украинские.

Адель

Британская певица Адель похудела на 45 кг. Кардинально за свою внешность знаменитость взялась в 2020 году. В это время Адель рассталась с мужем, бизнесменом Саймоном Конекки. Фанаты предполагали, что этот факт стал двигателем кардинального похудения певицы. Хотя друзья звезды утверждали, что на ее решение повлиял сын, ведь ему нужна здоровая мать.

Адель начала правильно питаться, соблюдать диету, отказалась от вредных привычек и активно занималась спортом. Исполнительница достигла просто феноменальных результатов, на снимках до и после похудения на 45 кило Адель просто не узнать. Кстати, после кардинальных перемен во внешности артистка стала увереннее в себе, выпустила новый альбом и отправилась в тур.

Адель / Фото: Associated Press

Ребел Уилсон

Серьезно взялась за свою фигуру австралийская актриса в 2021 году. В первую очередь Ребел волновалась за свое здоровье, ведь лишний вес негативно на него влиял. Поначалу звезде было сложно отказаться от привычного образа жизни. Впрочем, постепенно она начала правильно питаться, отказалась от вредной пищи. Это дало феноменальный результат, Ребел похудела на 35 кило.

Ребел Уилсон / Фото: Associated Press

Правда, звезду отговаривали худеть. В кино знаменитость прославилась именно благодаря лишнему весу. Итак, Ребел пугали, что она может потерять работу. Впрочем, актриса отметила, что после похудения ей наконец-то начали давать не только комедийные роли, но и драматические.

Кристина Агилера

Американская певица умеет за короткое время скинуть немало килограммов. Однажды артистка за несколько месяцев похудела на 25 кило. Как признавалась сама Кристина, лишние кило ей помогли сбросить упорные тренировки и специальная диета. Правда, впоследствии вес Агиллеры вернулся.

Кристина Агилера / Фото: Associated Press

Джон Хилл

Известный американский актер боролся с ожирением. Когда вес Джона достиг отметки 115 кило, он решил кардинально взяться за свое здоровье. Хилл начал тренироваться и правильно питаться. Актер отказался от вредной еды и алкоголя. Это дало результат, ведь звезде удалось сбросить лишние 50 кило.

Джон Хилл / Фото: Associated Press

Джессика Симпсон

Американская певица может похвастаться феноменальным похудением на 45 кило. Знаменитость набирала лишний вес после родов. Если после рождения первых двух детей Симпсон было относительно легко вернуться в форму, то после третьего – это оказалось сложнее. Особое внимание Джессика уделила именно спорту. Также певица много ходила, правильно питалась, пила много воды и сбалансировала свой сон. В конце концов это все дало свой результат.

Джессика Симпсон / Фото: Associated Press

Маша Ефросинина

Среди украинских знаменитостей тоже есть те, кто может похвастаться феноменальным похудением. Так, ведущая Маша Ефросинина в начале своей телевизионной карьеры весила 86 килограмм. Впрочем, знаменитости не нравилось свое отражение в зеркале, и она занялась фигурой. В первую очередь Ефросинина нормализовала питание. Также ведущая обращалась к специалистам. В конце концов, Маша похудела на 20 кило. Сейчас знаменитость тоже тщательно следит за своим весом, который составляет 62 кило.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Настя Каменских

Артистка долгое время была известна своими пышными формами. Впрочем, Насте, похоже, это надоело, и она всерьез взялась за свой вес. Знаменитость начала правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Наконец, Каменских похудела на 20 кило.

Настя Каменских

Виктор Бронюк

Известный украинский певец начал худеть, ведь лишний вес негативно влиял на состояние его здоровья. В конце концов музыкант похудел на 30 кило. Артист достиг таких результатов благодаря спорту и правильному питанию. Также Бронюк полностью отказался от алкоголя. В похудении певца поддерживала супруга.

Виктор Бронюк / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Александра Зарицкая

Худеть исполнительница начала, когда приняла участие в проекте "Танцы со звездами". В результате регулярные занятия спортом помогли Зарицкой похудеть на 20 кило. Однако на достигнутом артистка не остановилась. После проекта продолжила танцевать и следила за питанием. В общей сложности певица похудела на 35 кило.

Александра Зарицкая

Елена Мозговая

Продюсер худела благодаря диетам. Елена Мозговая не занималась спортом, ведь состояние здоровья не позволяло этого делать. Итак, знаменитость подобрала себе диеты и отказалась от алкоголя. В результате продюсер похудела на 22 кило.

Елена Мозговая / Фото: facebook.com/olenamozgova

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