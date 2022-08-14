Звезды, которые поженились во время войны: Сенцов пришел на свадьбу с фронта, а Синельников отпраздновал в Буче

С начала полномасштабной войны в Украине поженились около 100 тысяч пар.

В частности, за 165 дней войны в столице образовалось 12529 новых семей. Обменивались обетами и звезды.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о знаменитостях, которым война не стала помехой для любви.

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко / Фото: instagram.com/devizorov

Известный украинский актер Максим Девизоров, который сейчас служит в Вооруженных силах Украины, в мае женился на своей коллеге-актрисе Светлане Гордиенко.

До свадьбы влюбленные не виделись с марта. А ради важного события Макса, известный ролью Дениса в сериале "Первые ласточки", отпустили со службы в Донецкой области всего на сутки. Пара обручилась в Днепре.

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко / Фото: instagram.com/devizorov

"Мы долго думали, когда лучше нам сыграть свадьбу. Ведь хотелось, чтобы в этот день рядом были родители и друзья. Нашли компромисс, что сейчас мы распишемся, нам так будет спокойнее. Потому что на фоне всех новостей из "Азовстали"… Там наши защитники боролись за жизнь, за всю Украину, делали предложение своим девушкам, хотели узаконить свою жизнь и свою любовь.Мы тоже для себя решили, что именно сейчас – лучшее время", – поделился актер "Зірковому шляху".

Олег Сенцов и Вероника Вельч

Фото: Олег Сенцов / Facebook

Украинский режиссер, экс-политзаключенный Кремля Олег Сенцов 7 июля во второй раз женился.

Знаменитость обменялся обетами с кандидатом политических наук и директором по адвокации американской компании Ridgley Walsh Вероникой Вельч. Об их отношениях стало известно в марте в этом году.

Фото: Севгиль Мусаєва / Facebook

"Мы встречаемся уже определенный период времени. Я решил, что это женщина, которая мне действительно нужна. Война нас разлучила, но нашёлся период, когда мы могли это сделать. Я приехал на два дня. Война продолжается, жизнь может оборваться в любой момент, но есть вещи, ради которых стоит воевать и жить", – прокомментировал свою свадьбу он.

Анна Остапенко и Александр Невзоров

Фото: _annet_cat/Instagram

18 июля актриса Анна Остапенко вышла замуж за коллегу за сценой, музыканта и актера Александра Невзорова.

Влюбленные сделали современную и негромкую свадьбу. Актриса пришла на роспись в белом платье и кедах, а вот Александр выбрал ту же обувь и белую рубашку с брюками.

Фото: _annet_cat/Instagram

Интересно, что в честь праздника влюбленные придумали благородную идею. Пара решила помочь детям, пострадавшим от войны в Украине. Поэтому вместо подарков они попросили фанатов переводить деньги на благотворительные цели.

Евгений Синельников и Наталья Клипа

Свадьба Евгения Синельникова / Фото: instagram.com/ianamazana

Создатель и ведущий шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников связал себя брачными узами с продюсером в компании BADOEVTEAM, соучредителем рекламного агентства BADOEV ID Наталией Клипой.

Для режиссера это второй брак.

Свадебная церемония прошла 12 августа в их доме в Буче, часть которого разбили после себя оккупанты. Именно там пара скрывалась в первые дни войны.

Свадьба Евгения Синельникова / Фото: instagram.com/ianamazana

Несмотря на войну, влюбленные доказали, что любовь победит все.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua подготовила запутанную историю любви четырех друзей Нади Дорофеевой и Миши Кацурина и Владимира Дантеса и Даши Кацуриной. Они объявили о разводе с разницей в один день.

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