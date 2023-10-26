Звезды, которые рожали в Украине во время войны: Тарабарова стала многодетной мамой, у Маремухи появился первенец

В Украине уже более полутора лет идет полномасштабная война. Несмотря на трудные времена, звезды влюбляются, женятся и рожают детей.

Многие знаменитости, несмотря на полномасштабную войну, решаются на роды именно в Украине. В основном малыши звезд появляются на свет в Киеве.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о знаменитостях, которые во время войны рожали детей в Украине.

СолоХа

Певица СолоХа, настоящее имя и фамилия которой Тереза Балашова, родила второго ребенка в начале сентября этого года в одном из роддомов Киева. Дочь знаменитость назвала Евлалией, что сокращенно Ева. Также у певицы есть старший ребенок – Ариана.

СолоХа с дочерью Евлалией / Фото: instagram.com/soloha_official

Ivan NAVI

У исполнителя родился первенец в конце августа в одном из роддомов Львова. Артист стал отцом сына Дария. Кстати, певец тщательно скрывал имя избранницы, которая родила ему ребенка. Оказалось, что Ivan NAVI женат на женщине по имени Романия.

Ivan NAVI с женой и сыном / Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Маша Гойя

Украинская певица и ведущая Маша Гойя родила первенца в середине сентября 2022 года. В исполнительницы в одном из роддомов Киева появился на свет сын, которого она назвала Феликсом. Кстати, своего первенца артиста скрывает от публики и еще ни разу его не показала.

Маша Гойя / Фото: instagram.com/mashagoya

Алексей Тригубенко

Финалист шоу "Холостячка-1" впервые стал отцом в начале июля этого года. У бизнесмена родился сын Марк в одном из роддомов Киева. Кстати, Тригубенко впервые показал свою избранницу только спустя три месяца после рождения мальчика. Правда, имя возлюбленной бизнесмен держит в секрете.

Алексей Тригубенко с возлюбленной и сыном / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

ONUKA

Певица Ната Жижченко и ее муж, продюсер Евгений Филатов, во второй раз стали родителями в начале июля этого года. У пары родилась в одном из роддомов дочь, которую они назвали Линой. Также влюбленные воспитывают 3-летнего сына Сашу.

ONUKA с сыном и дочерью / Фото: instagram.com/onukaofficial

Дмитрий Варварук

Украинский блогер и его супруга Яна впервые стали родителями 25 января этого года. У пары в Ивано-Франковске родился сын, которому они дали имя Марко.

Дмитрий Варварук с женой и сыном / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Светлана Тарабарова

Певица стала многодетной матерью 19 апреля этого года. Артистка в одном из роддомов Киева родила девочку, которую она назвала Полиной. Также исполнительница вместе с мужем Алексеем Бондарем воспитывает 5-летнего сына Ивана и 3-летнюю дочь Машеньку.

Светлана Тарабарова с детьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Евгений Хмара

Пианист в июле прошлого года тоже стал многодетным отцом. Жена знаменитости, певица Дарья Ковтун, родила сына в Киеве. Пара также воспитывает сына Николая и дочь Веру.

Евгений Хмара с женой и сыном / Фото: instagram.com/evgenykhmara

Евгения Эмеральд

Защитница во второй раз стала мамой 15 апреля этого года. Евгения в Киеве родила дочь, которую назвала Афиной. Также Эмеральд воспитывает старшую дочь Жасмин.

Евгения Эмеральд с дочками / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Виктория Маремуха

Модель и блогерша впервые стала мамой 7 сентября 2022 года. Виктория в Киеве родила сына. Кстати, муж знаменитости из Франции, впрочем, супруги, несмотря на войну, решились на роды в Украине.

Виктория Маремуха с сыном / Фото: instagram.com/vicky_mare

Читайте также: