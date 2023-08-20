Звезды, которые сбежали из Украины во время войны: Байрак развлекается в России, Яма поехал в США

Многие украинские знаменитости с начала полномасштабной войны в Украине выехали за границу.

Большинство из них дает благотворительные концерты и возвращается обратно в страну. Однако есть и те, кто выбрал остаться за границей. Некоторые обманом получали разрешение, некоторые уехали в первые дни полномасштабного вторжения, а некоторые вообще сбежали в РФ.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку об украинских звездах, которые во время войны сбежали из Украины и не возвращаются.

Режиссер Оксана Байрак

Скандальный режиссер еще до войны славилась пророссийскими высказываниями. Байрак активно сотрудничала с российскими актерами, негативно относилась к "Евромайдану", обвиняла Украину в войне на Донбассе. Когда Россия приступила к полномасштабному вторжению, Байрак не изменила своей позиции. Скандальный режиссер поддержала политику путина и обвиняла во всем украинцев. Однако, несмотря на все это, Байрак оставалась в Одессе, по крайней мере, с такой отметкой она публиковала посты в фотоблоге. Но недавно стало известно, что режиссер сбежала из Украины в Россию. Байрак начала публиковать фотографии, сделанные в Питере, и признавалась в любви российскому городу. Также скандальная знаменитость делилась кадрами с актером-путинистом Антоном Батыревым. Байрак ограничила украинцам доступ к ее страницам в соцсетях.

Оксана Байрак в Питере / Фото: instagram.com/alina_dorotiuk_

Певица Элизабет из "Фабрики звезд-1"

Певица во время войны уехала из Одессы в страну-агрессор Россию. Исполнительница объяснила свое решение тем, что в Украине она была никому не нужна, а вот в РФ у нее есть работа. Она поехала зарабатывать кровавые рубли в страну, которая ежедневно обстреливает украинские города и поселки, в том числе и ее родную Одессу.

Элизабет из "Фабрики звезд-1" / Фото: instagram.com/bigbeta1

Комик Андрей Щегель

Украинский комик, участник подкаста Srakadupa Андрей Щегель сбежал из Украины во время полномасштабной войны, о чем сам и рассказал. Юморист получил разрешение от Минкульта на выезд за границу в благотворительных целях. Однако сам Щегель не собирается возвращаться. Он заявил, что получил три повестки, однако сбежал не из-за этого. По его словам, он "реализует свое право на комфортную жизнь", а защитники "сами выбирают погибать на войне". Когда же в Сети полилась волна хейта, Щегель вообще обозвал Украину "е**ным цирком с попаянными дебилами". За свои скандальные слова комик извинился, однако в страну он не вернулся и остался за границей.

Комик-беглец: стендапер Андрей Щегель пренебрег временным разрешением на выезд за границу

Продюсер Юрий Фалеса

Продюсер в начале полномасштабной войны остался в Киеве. В марте 2022 года оккупанты уничтожили его загородный дом, с тех пор о продюсере было ничего не слышно. В апреле экс-жена Фалеси Маша Гойя заявила, что он был вынужден поехать в Россию к маме, которая живет в городе Йошкар-Ола. Между тем, продюсер вышел на связь и заявил, что он находится в украинском Крыму. Правда, остров сегодня находится под контролем РФ, поэтому как Фалеса сумел туда попасть – неизвестно.

Юрий Фалеса

Режиссер Тарас Голубков

Режиссер в начале полномасштабной войны находился в Украине. Однако в марте этого года Голубков засветился в России на съемках клипа для певицы-питинистки Клавы Коки. Разрешение на выезд из Украины за границу режиссер получил от Минкульта. В ведомстве это подтвердили и заявили, что Голубков получил разрешение обманом. Режиссер предоставил документы, что едет за границу снимать документальный фильм о войне совместно с латвийским продакшном Porta Bonanza SIA. Однако это оказалось ложью.

Тарас Голубков / Фото: instagram.com/tarasgolubkov

Танцор Влад Яма

Хореограф уехал из Украины сразу, как началась полномасштабная война. Он заявил, что хочет, чтобы его семья была в безопасности, поэтому уехал в США. Как Яма сумел пересечь границу, неизвестно. Сам танцор говорил, что успел это сделать до того, как мужчинам призывного возраста запретили выезд. За полтора года полномасштабной войны Яма ни разу в Украину не вернулся и не планирует этого делать, по крайней мере, пока что. За это танцор получает немало порций хейта в своих соцсетях. Сам Яма говорит, что из-за границы занимается благотворительностью и помогает украинским защитникам.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Александр Эллерт

Летом прошлого года шоумен уехал в США. Как объяснял сам Эллерт, ему предстояло принять участие в концерте по случаю Дня Независимости Украины. Праздничное мероприятие состоялось, однако шоумен в Украину до сих пор не вернулся.

Александр Эллерт / Фото: instagram.com/ellert_a

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