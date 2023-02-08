Звезды, которые сбивали людей в ДТП: Шварценеггер – велосипедистку, Камбербэтч – пожилого мужчину

Предлагаем узнать, кто из звезд попадал в аварию с пострадавшими и как они вели себя после этого.

Никто не застрахован от того, что может попасть в ДТП, и знаменитости тоже не исключение.

Иногда звезды становятся виновниками ДТП, а иногда – жертвами. В этой подборке редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, кто из знаменитостей сбивал на своем авто людей и как они вели себя после несчастного инцидента.

Арнольд Шварценеггер

Авария с участием голливудского актера произошла в начале февраля этого года. Знаменитость сбил на своем внедорожнике велосипедистку. Арни ехал на небольшой скорости по дороге Лос-Анджелеса, а женщина перед актером решила повернуть налево. Шварценеггер не успел затормозить, и произошло столкновение. Велосипедистка не получила серьезных травм, однако ее госпитализировали. На место приехала полиция, которая признала, что Шварценеггер в ДТП не виновен, и он не мог избежать столкновения. Между тем, сам Арни поступил как настоящий добродетель, ведь отремонтировал поврежденный велосипед женщины.

Арнольд Шварценеггер / Фото: Associated Press

Макс Михайлюк

Участник 10-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" сбил пешехода в начале декабря 2021 года. Инцидент произошел в Печерском районе Киева. Пилот двигался в сторону Железнодорожного шоссе, и вдруг на дорогу выскочил мужчина. Пешеход пытался перейти дорогу в неназначенном для этого месте. Аварии нельзя было избежать, ведь все произошло слишком быстро, и Макс не успел среагировать. Пострадавшего с серьезными травмами госпитализировали.

Макс Михайлюк попал в ДТП

Джастин Бибер

Американский певец и не раз попадал в ДТП. В июне 2015 года музыкант сбил на своем Ferrari папарацци. Инцидент произошел, когда Джастин направлялся от ночного клуба домой. Бибер вышел из заведения и сел в автомобиль. Певца уже тем временем оцепили папарацци. Исполнитель жестом попросил их отойти и дать ему проехать. Однако назойливые фотографы не откликнулись на его просьбу. Джастин тронулся и случайного сбил одного папарацци. Пострадавший получил травму левой ноги.

Джастин Бибер / Фото: Associated Press

Второй раз Джастин попал в аварию в июле 2017 года. Вновь потерпевшим оказался журналист. Бибер возвращался на своем внедорожнике из церкви в Беверли-Хиллз и нечаянно бортом авто задел фотографа, который пытался сделать снимок. К счастью, журналист не получил серьезных травм. Певец тем временем оказал первую помощь мужчине, дождался медиков и полиции и уехал домой.

Эштон Кутчер

Голливудский актер на своей Tesla случайно сбил 19-летнего парня осенью 2018 года. По словам юноши, он ехал на скутере в школу за детьми, и вдруг на него наехал Эштон. Актер сразу вышел из авто, спросил, все ли хорошо, и сфотографировался с потерпевшим. Молодой человек рассказывал, что у него нет никаких претензий к звезде Голливуда, ведь он сам виноват в ДТП, поскольку его было сложно заметить на дороге.

Эштон Кутчер с жертвой ДТП

Бенедикт Камбербэтч

Британский актер вскочил в беду в апреле 2019 года. Бенедикт на своем Lamborghini случайно сбил 63-летнего рыбака, который ехал на велосипеде. Пожилой мужчина в результате ДТП получил серьезную травму руки. Актер, в свою очередь, сразу вышел из авто, чтобы оказать пострадавшему помощь. Рыбалка не узнал кинозвезду, так что успел дать ему пощечину. Все же они уладили ситуацию. Бенедикт дал мужчине футболку и бутылку воды. Они обменялись номерами мобильных телефонов и договорились не сообщать об инциденте в полицию.

Бенедикт Камбербэтч / Фото: Associated Press

Эдриан Холмс

Британский и канадский актер попал в ДТП в октябре 2021 года. Эдриан случайно сбил на своем авто мужчину, когда тот вдруг выскочил на дорогу. К сожалению, пострадавший погиб на месте, ведь в результате ДТП его переехало сразу три автомобиля.

Эдриан Холмс / Фото: instagram.com/adrianholmes

Линдси Лохан

Скандальная актриса в сентябре 2012 года сбила на своем Porsche Cayenne мужчину. Инцидент произошел во время того, как Логан выполняла парковку возле клуба. Линдси случайно наехала на мужчину и скрылась с места происшествия. Полицейские нашли актрису за полтора часа и арестовали за бегство с места преступления. Тем временем сам пострадавший, к счастью, не получил серьезных повреждений.

Линдси Лохан / Фото: Associated Press

Читайте также: