Звезды, которые сидели в тюрьме: Хилтон водила пьяной авто, Дауни-младший хранил наркотики

Сложно представить, когда гламурная знаменитость находится в тюрьме. Впрочем, такое случается.

Когда звезда шоу-бизнеса нарушит закон, ее не спасут безумная популярность и успех от ответственности. В частности, многие мировые знаменитости были осуждены за совершение различных преступлений. У кого-то из них были проблемы с запрещенными веществами, кто-то мог устроить серьезную драку, а кто-то неоднократно нарушал правила дорожного движения.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку звезд, которые сидели в тюрьме.

Роберт Дауни-младший

Сейчас Роберт Дауни-младший всемирно популярный актер, впрочем, ранее у знаменитости было немало проблем с законом, и он неоднократно сидел в тюрьме. В частности, в 1990-х годах Роберта несколько раз арестовывали из-за запрещенных веществ. В 1996 году актера осудили за хранение наркотиков и огнестрельного оружия. Уже в 1997 году звезда отсидел шесть месяцев за решеткой, потому что не сдал обязательный тест на употребление запрещенных веществ. В 1999 году звезду приговорили к трем годам заключения из-за нарушения условного срока. Актер отсидел в тюрьме менее года. Впоследствии судья полностью снял с него все обвинения.

Роберт Дауни-младший / Фото: Associated Press

Марк Уолберг

Будущему актеру было всего 16 лет, когда у него возникли проблемы с законом. В частности, актер напал на двух вьетнамцев, а одному из них во время потасовки серьезно повредил глаз. За это Марк отсидел 45 дней в тюрьме. В 21 год Уолберг напал на соседа и сломал ему челюсть, за что актера тоже посадили в тюрьму. А уже в 22 года Марк устроил потасовку на вечеринке у Мадонны, потому что певица ему грубо заявила, что он на мероприятии лишний. После этого инцидента актер снова сел за решетку.

Марк Уолберг

50 Cent

Как у настоящего гангста-рэпера, у 50 Cent были проблемы с законом. Когда будущему артисту было всего 19 лет, его посадили на три года за хранение и распространение наркотиков. Во время обысков в его доме также был найден пистолет. Рэпер отсидел полтора года и добился условно-досрочного освобождения.

50 Cent / Фото: Getty Images

Пэрис Хилтон

У знаменитости были неоднократно проблемы с правилами дорожного движения. В частности, Пэрис управляла авто в нетрезвом состоянии, ездила без водительского удостоверения, превышала скорость и прочее. Дело светской львицы было передано в суд. Судья приговорил Хилтон к 45-дневному заключению. Правда, знаменитость находилась в тюрьме всего 23 дня.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Линдси Лохан

Знаменитость дважды оказывалась за решеткой. В частности, впервые в тюрьму звезда попала в 2007 году. Тогда Линдси задержали за хранение дома наркотиков, а также вождение в нетрезвом состоянии. Правда, актриса отсидела за решеткой более часа, после чего ее отпустили. Уже в 2010 году ситуация снова повторилась. Тогда актриса три месяца сидела в тюрьме, после чего уехала в реабилитационный центр.

Линдси Лохан / Фото: Associated Press

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