Звезды, которые сменили имя и фамилию в паспорте: Билык исправила ошибку, Аксельрод почтил дедушку

У некоторых звезд до популярности были другие имена и фамилии в паспорте.

Не секрет, что многие знаменитости выбирают себе псевдоним, с которым потом и выступают на сцене.

Однако некоторые звезды идут дальше и меняют свои настоящие имена и фамилии в документах. На такое решение влияют разные факторы. У кого-то из них была ошибка в документах в написании, кто-то хотел заменить фамилию полученную от отца, а кто-то считал, что псевдоним более красиво звучит.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, кто из украинских звезд сменил имя или фамилию в паспорте и почему они это сделали.

Слава Каминская

Экс-участница группы "НеАнгелы" с рождения была не Славой. Исполнительница сначала была Ольгой Кузнецовой. Для сцены звезда брала другое имя – Слава. В 2014 году артистка вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского. Звезда взяла фамилию своего мужа и стала Каминской. Кроме того, певица официально стала Славой. После развода исполнительница оставила фамилию своего мужа.

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

Санта Димопулос

Артистка с рождения была Хрисанти Янисовна Димопулос. Санта – это сокращенная форма ее полного имени. Недавно знаменитость официально сменила имя. Теперь артистка и в документах тоже Санта. Более того, певица сменила отчество. Теперь Санта не Янисовна, а Игоревна. Именно такое имя у ее биологического отца.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Тина Кароль

Настоящее имя Тины Кароль – Татьяна Либерман. Псевдоним артистке придумали во время конкурса "Новая волна", в котором она участвовала в 2005 году. Впоследствии певица сменила в паспорте свое настоящее имя и фамилию на псевдоним. После скандального разрыва с продюсером Олегом Чорным это помогло артистке пользоваться дальше сценическим именем и оставить за собой бренд "Тина Кароль".

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Злата Огневич

С рождения Злата Огневич была Инной Бордюг. Впрочем, еще с детства знаменитость мечтала о смене имени, ведь свое ей не нравилось. Итак, когда исполнительница выросла, то осуществила мечту. Артистка сменила настоящее имя и фамилию на псевдоним. По словам Златы, благодаря этому у нее больше не возникало путаницы во время организационных моментов.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Дэвид Аксельрод

Настоящее имя и фамилия музыканта – Владимир Ткаченко. В апреле 2018 года певец сменил документы. Его имя стало Дэвид, а фамилия – Аксельрод. Исполнитель делился, что таким образом он почтил своего дедушку. Именно у него была фамилия Аксельрод.

Дэвид Аксельрод / Фото: instagram.com/david__axelrod

Владимир Завадюк

Продюсер получил от отца другую фамилию, а именно – Рябошапко. Впоследствии Владимир сменил ее. Он выбрал фамилию своего дедушки и стал Завадюком. Таким образом, его семья хотела продолжить род.

Владимир Завадюк / Фото: instagram.com/zavaduk

Ирина Билык

А вот певица исправила ошибку в документах. Фамилия знаменитости была написана с российским акцентом – Белик, хотя ее дедушка и бабушка были Билыками. Сама певица тоже стала называться на сцене Ириной Билык. Впоследствии артистка выяснила, как правильно пишется ее фамилия. Когда исполнительница в документах своих предков увидела, что они именно Билыки, а не Белики, пошла в паспортный стол и переписала фамилию, тем самым исправила ошибку.

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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