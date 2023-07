Звезды, которые терпеть не могут друг друга: Уэст обозвал Свифт "стервой", а Блум избил Бибера

Кажется, что в мире шоу-бизнеса всегда царит идиллия, а все звезды в хороших отношениях между собой.

Однако это не всегда так. Некоторые знаменитости терпеть не могут друг друга, избегают каких-либо встреч и иногда даже публично выясняют отношения. Конфликты звезд могут продолжаться годами.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку о голливудских знаменитостях, которые терпеть не могут друг друга. Предлагаем узнать, почему между ними возник конфликт.

Тейлор Свифт и Кэти Перри

Американские певицы более десяти лет были подругами. Однако осенью 2014 года стало известно об их конфликте. Тогда Свифт выпустила песню под названием Bad Blood, что в переводе означает "вражда". Исполнительница сказала, что трек посвящен известной певице. Намек на Перри был в клипе на песню, где главная воровка внешне была похожа на нее. Кэти также говорила, что в конфликте с Тейлор виновата не она.

До сих пор неизвестно, почему между исполнителями возникла ссора. Однако с 2016 года Перри неоднократно пыталась примириться со Свифт, а та словно не замечала ее попыток. Пока известно, что вражда якобы прекратилась. Кэти прислала Тейлор оливковую веточку – символ мира. Однако дружеских отношений между артистками больше нет.

Кэти Перри, Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Тейлор Свифт и Канье Уэст

У певицы также был громкий конфликт с рэпером. В 2009 году, когда Тейлор стала лауреаткой премии MTV Video Music Awards, Канье вышел на сцену и заявил, что победить должна была Бейонсе, ведь ее клип был намного лучше. Тогда Уэста попросили уйти с церемонии, а Свифт расстроилась. Аудитория осудила проделку рэпера, поэтому он публично извинился перед певицей.

Канье Уэст и Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Уже в 2016 году Канье выпустил песню под названием Famous, где были такие строки – "я считаю, что Тейлор и я все еще можем заняться сексом. Почему? Я сделал эту стерву знаменитой". Свифт это очень обидело. Однако тогдашняя жена Уэста опубликовала его телефонный разговор с певицей, где та соглашается, что в композиции будет упоминаться ее имя. Сама же Свифт заявила, что она не ожидала, что ее назовут "стервой", когда давала согласие.

В 2017 году артистка выпустила трек Look What You Made Me Do. Аудитория восприняла композицию как дисс на рэпера. В настоящее время конфликт между знаменитостями продолжается. Уэст обвиняет Свифт, что из-за нее у него испортились отношения с радиостанциями, а также ухудшилось психическое здоровье.

Ким Кэттролл и Сара Джессика Паркер

Конфликт между голливудскими актрисами возник во время съемок сериала "Секс в большом городе". Если на экране они были подругами, то в реальной жизни, скорее, врагами. Первые споры между Ким и Сарой возникли после съемок второго сезона. Тогда Паркер пожелала стать продюсером картины, а также получала больший гонорар. Кэттролл это не устраивало, ведь она хотела равных условий для всех главных актрис проекта. Создателям "Секса в большом городе" удалось разрешить конфликт. Однако на этом все не кончилось. Когда должны были начаться съемки полнометражного фильма, Кэттролл наотрез отказалась сниматься с Паркер. Актрису четыре года уговаривали, и наконец картина вышла на экраны.

Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл / Фото: Associated Press

Однако триквел сериала уже был без Саманты. Правда, в этом году Ким уговорили сняться. Актриса появится в короткой сцене, а на съемочной площадке ей пообещали, что она не встретится с Паркер. В общем, Кэттролл считает свою коллегу по сцене "лицемеркой", о чем она публично говорит.

Кадр из сериала "Секс в большом городе" / Фото: скриншот с видео

Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон

Между голливудскими актрисами продолжается тихая вражда уже много лет. Неприязнь между ними возникла из-за Брэда Питта, который уже бывший муж для них обоих. В частности, конфликт возник после того, как актер расстался с Энистон ради Джоли. Кстати, как утверждают в СМИ, именно Анджелина слила папарацци место их тайных встреч с актером, чтобы он ушел от жены.

Анджелина Джоли, Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

С годами Дженнифер и Брэд удалось помириться и построить дружеские отношения. Энистон даже поддерживала Питта во время развода с Джоли. Тем временем Анджелина запретила Дженнифер видеться с ее детьми от бывшего супруга.

Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс

Голливудские актеры встретились на съемочной площадке фильма "Дневник памяти", где им нужно было играть влюбленную парочку. Однако в реальной жизни знаменитости терпеть не могли друг друга. Гослинг даже просил заменить Макадамс какой-нибудь другой актрисой – "более приятной".

Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс / Фото: Associated Press

Создателям фильма приходилось мирить знаменитостей, чтобы завершить съемку. Райана и Рэйчел закрывали в гримерке, чтобы те там выясняли отношения. Актеры постоянно ссорились. Однако после завершения съемок они неожиданно начали встречаться. Правда, роман продолжался недолго.

Джастин Бибер и Орландо Блум

Неприязнь между актером и певцом возникла из-за бывшей жены Блума, модели Миранды Керр. В 2012 году в прессе активно приписывали роман Джастину и жене Орландо. Тем временем актер ревновал возлюбленную. Конфликт достиг своего апогея в 2014 году на острове Ибиса. Артисты случайно встретились в одном из ресторанов, а их компании сидели за соседними столиками. Джастин начал насмехаться над Орландо, сказав: "Она была хороша". Певец намекнул на секс с Мирандой. Блум не стал это терпеть и набросился с кулаками на Бибера.

Орландо Блум, Джастин Бибер / Фото: Associated Press

Читайте также: