Звезды, которые участвовали в талант-шоу: Барских – "Караоке на Майдане", Дорофеева – "Шанс"

Многие из звезд шоу-бизнеса могли бы не засиять на сцене, если бы не талант-шоу. Многие артисты начинали карьерный путь именно на музыкальных конкурсах.

Одним знаменитостям удалось победить на шоу и блестяще засиять на сцене, а другим – стать любимцами публики и получить мощную армию поклонников.

Виталий Козловский

Певец в 2002 году принял участие в шоу "Караоке на Майдане", тогда ему было всего 17 лет. Артист выступил с песней Pronto и победил.

Видео было снято в 2002 году

После проекта Виталий принял участие в шоу "Шанс". Козловский тоже одержал победу, исполнив композицию "Чорнобривці".

Видео было снято в 2003 году

Тина Кароль

Исполнительница до того, как стать популярной, участвовала в музыкальном шоу продюсера Игоря Кондратюка "Караоке на Майдане". Тина пришла на проект в далеком 2005 году. Тогда будущая известная артистка была студенткой первого курса и училась в НАУ. На сцене шоу Кароль исполнила композицию "Сладкий грех", однако победы так и не одержала.

Видео было снято в 2005 году

Надя Дорофеева

Артистка в 2005 году участвовала в проекте "Шанс". Надя дошла до финала. Однако победу не одержала.

Видео было снято в 2005 году

Юлия Санина

Фронтвумен группы The Harkiss Юлия Санина в 2006 году приняла участие в проекте "Хочу бути зіркою". До финала артистка дошла, однако там уступила место Мише Марвину.

Видео было снято в 2006 году

Макс Барских

Певец в 2007 году спел на сцене "Караоке на Майдане". Тогда исполнитель еще не занимался профессионально певческой карьерой, а был студентом-дизайнером. Уже потом Макс принял участие в "Фабрике звезд-2". После этого музыкальная карьера артиста начала блестяще развиваться.

Видео было снято в 2007 году

Дмитрий Каднай

Артист в 2007 году участвовал в шоу "Караоке на Майдане". Дмитрию тогда было 18 лет, а выступил он с композицией группы Queen – The Show Must Go On. Кстати, в том же году Дмитрий Каднай участвовал в "Фабрике звезд". Однако не получил призового места.

Видео было снято в 2007 году

MONATIK

Дмитрий Монатик в 2010 году принял участие в талант-шоу "Х-Фактор". На кастинге 24-летний артист исполнил песню группы "Океан Ельзи" – "Така, як ти". Однако тренеры очень сильно его раскритиковали, хотя и пропустили в следующий этап. В результате MONATIK дошел почти до финала, хотя победы не одержал.

Видео было снято в 2010 году

Кристина Соловий

Артистка в 2013 году приняла участие в третьем сезоне вокального шоу "Голос країни". На сцене проекта 20-летняя Кристина исполнила лемковскую песню "Горе долом ходжу" и попала в команду лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Хотя победу Соловий одержать не удалось, однако звездный тренер занялся ее продюсированием.

Видео было снято в 2013 году

Александра Зарицкая

Артистка в 2014 году приняла участие в четвертом сезоне "Голосу країни", будущей звезде тогда был только 21 год. На сцене шоу артистка исполнила трек под названием Price tag. Зарицкая попала в другой этап шоу, однако до финала не дошла.

Видео было снято в 2014 году

Но на этом участие Александры в талант-шоу не закончилось. В 2017 году артистка в составе группы KAZKA пришла на кастинг проекта "Х-Фактор". На шоу коллектив занял седьмое место.

Видео было снято в 2017 году

Alekseev

Артист в 2014 года участвовал в четвертом сезоне "Голосу країни". На "слепых прослушиваниях" 20-летний певец исполнил трек Let's get it started. В результате Никита дошел до финала конкурса.

Видео было снято в 2014 году

Alina Pash

Исполнительница участвовала в разных проектах. В частности, пела на сцене шоу "Караоке на Майдане".

Видео было снято в 2009 году

Уже в 2015 году 22-летняя Алина приняла участие в музыкальном шоу "Х-Фактор". Там знаменитости удалось дойти до финала. В итоге Алина заняла третье место.

Видео было снято в 2015 году

MELOVIN

Украинский артист 2015 участвовал в талант-шоу "Х-Фактор". 18-летний певец исполнил на кастинге песню группы "Океан Ельзи" – "Без бою". MELOVIN попал в финал шоу, где в конце концов занял первое место.

Видео было снято в 2015 году

Wellboy

Украинский артист в 2019 году принял участие в талант-шоу "Х-Фактор". На кастинге 19-летний артист исполнил трек MONATIK – "УВЛИУВТ". Музыкант в итоге дошел до финала, заняв третье место.

Видео было снято в 2019 году

