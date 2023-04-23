Звезды, которые участвовали в талант-шоу: Барских – "Караоке на Майдане", Дорофеева – "Шанс"

Многие артисты начинали свою карьеру именно на вокальных конкурсах.
Многие из звезд шоу-бизнеса могли бы не засиять на сцене, если бы не талант-шоу. Многие артисты начинали карьерный путь именно на музыкальных конкурсах.
Одним знаменитостям удалось победить на шоу и блестяще засиять на сцене, а другим – стать любимцами публики и получить мощную армию поклонников.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, кто из известных и успешных сейчас звезд до популярности принимал участие в талант-шоу.
Виталий Козловский
Певец в 2002 году принял участие в шоу "Караоке на Майдане", тогда ему было всего 17 лет. Артист выступил с песней Pronto и победил.
Видео было снято в 2002 году
После проекта Виталий принял участие в шоу "Шанс". Козловский тоже одержал победу, исполнив композицию "Чорнобривці".
Видео было снято в 2003 году
Тина Кароль
Исполнительница до того, как стать популярной, участвовала в музыкальном шоу продюсера Игоря Кондратюка "Караоке на Майдане". Тина пришла на проект в далеком 2005 году. Тогда будущая известная артистка была студенткой первого курса и училась в НАУ. На сцене шоу Кароль исполнила композицию "Сладкий грех", однако победы так и не одержала.
Видео было снято в 2005 году
Надя Дорофеева
Артистка в 2005 году участвовала в проекте "Шанс". Надя дошла до финала. Однако победу не одержала.
Видео было снято в 2005 году
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Юлия Санина
Фронтвумен группы The Harkiss Юлия Санина в 2006 году приняла участие в проекте "Хочу бути зіркою". До финала артистка дошла, однако там уступила место Мише Марвину.
Видео было снято в 2006 году
Макс Барских
Певец в 2007 году спел на сцене "Караоке на Майдане". Тогда исполнитель еще не занимался профессионально певческой карьерой, а был студентом-дизайнером. Уже потом Макс принял участие в "Фабрике звезд-2". После этого музыкальная карьера артиста начала блестяще развиваться.
Видео было снято в 2007 году
Дмитрий Каднай
Артист в 2007 году участвовал в шоу "Караоке на Майдане". Дмитрию тогда было 18 лет, а выступил он с композицией группы Queen – The Show Must Go On. Кстати, в том же году Дмитрий Каднай участвовал в "Фабрике звезд". Однако не получил призового места.
Видео было снято в 2007 году
MONATIK
Дмитрий Монатик в 2010 году принял участие в талант-шоу "Х-Фактор". На кастинге 24-летний артист исполнил песню группы "Океан Ельзи" – "Така, як ти". Однако тренеры очень сильно его раскритиковали, хотя и пропустили в следующий этап. В результате MONATIK дошел почти до финала, хотя победы не одержал.
Видео было снято в 2010 году
Кристина Соловий
Артистка в 2013 году приняла участие в третьем сезоне вокального шоу "Голос країни". На сцене проекта 20-летняя Кристина исполнила лемковскую песню "Горе долом ходжу" и попала в команду лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Хотя победу Соловий одержать не удалось, однако звездный тренер занялся ее продюсированием.
Видео было снято в 2013 году
Александра Зарицкая
Артистка в 2014 году приняла участие в четвертом сезоне "Голосу країни", будущей звезде тогда был только 21 год. На сцене шоу артистка исполнила трек под названием Price tag. Зарицкая попала в другой этап шоу, однако до финала не дошла.
Видео было снято в 2014 году
Но на этом участие Александры в талант-шоу не закончилось. В 2017 году артистка в составе группы KAZKA пришла на кастинг проекта "Х-Фактор". На шоу коллектив занял седьмое место.
Видео было снято в 2017 году
Alekseev
Артист в 2014 года участвовал в четвертом сезоне "Голосу країни". На "слепых прослушиваниях" 20-летний певец исполнил трек Let's get it started. В результате Никита дошел до финала конкурса.
Видео было снято в 2014 году
Alina Pash
Исполнительница участвовала в разных проектах. В частности, пела на сцене шоу "Караоке на Майдане".
Видео было снято в 2009 году
Уже в 2015 году 22-летняя Алина приняла участие в музыкальном шоу "Х-Фактор". Там знаменитости удалось дойти до финала. В итоге Алина заняла третье место.
Видео было снято в 2015 году
MELOVIN
Украинский артист 2015 участвовал в талант-шоу "Х-Фактор". 18-летний певец исполнил на кастинге песню группы "Океан Ельзи" – "Без бою". MELOVIN попал в финал шоу, где в конце концов занял первое место.
Видео было снято в 2015 году
Wellboy
Украинский артист в 2019 году принял участие в талант-шоу "Х-Фактор". На кастинге 19-летний артист исполнил трек MONATIK – "УВЛИУВТ". Музыкант в итоге дошел до финала, заняв третье место.
Видео было снято в 2019 году
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