Звезды, которые удивляли возлюбленных дорогими подарками: MONATIK – авто, Никитин – квартирой в центре Киева

Знаменитости не жалеют средств, чтобы удивить своих возлюбленных неожиданным и приятным подарком.

Некоторые же готовы потратить кругленькую сумму, чтобы устроить вторым половинкам сюрприз. Одни дарят драгоценные украшения, другие же покупают в подарок элитные автомобили, а третьи – апартаменты.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вашему вниманию подборку о звездах, которые удивляли возлюбленных дорогими подарками: что именно это было и сколько они потратили.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева

Хореограф в свое время подарил возлюбленному авто Audi A5. Такой автомобиль в среднем стоит 1,5 миллиона гривен и больше. Кот держал от возлюбленной в секрете, что он готовит такой презент. Для Татаринцевой новенький автомобиль стал большой неожиданностью.

Евгений Кот с женой Натальей / Фото: instagram.com/kot_jenya

MONATIK и его жена Ирина

Певец старается постоянно уделять возлюбленной внимание и радовать его подарками. За время их супружеской жизни артист сделал избраннице множество презентов. Самым дорогим из них был электромобиль Jaguar I-Pace. Стоимость такого автомобиля составляет от 2,5 миллиона гривен. Впрочем, исполнитель убежден, что материальное – это далеко не главное. Жена подарила ему гораздо более ценный подарок – родила двух сыновей.

MONATIK с женой / Фото: instagram.com/monatik_official

Надя Дорофеева и Миша Кацурин

Певица тоже может похвастаться драгоценным подарком от возлюбленного, ресторатора Миши Кацурина. Муж подарил исполнительнице на помолвку кольцо, стоимость которого составляет 4-5 тысяч долларов. Артистка признавалась, что раньше у нее никогда не было такого дорогого украшения.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Павел Зибров и его жена Марина

Исполнитель сделал ценный подарок жене на юбилей. В частности, артист подарил возлюбленной Марине авто, чтобы у нее было собственное. Именно автомобиль стал самым дорогим подарком Зиброва для жены за 30 лет их супружеской жизни. Правда, стоимость исполнитель не стал рассекречивать, но за машину, особенно если она из салона, пришлось заплатить более миллиона гривен.

Павел Зибров с женой Мариной / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Ольга Горбачева и Юрий Никитин

Продюсер подарил своей избраннице Ольге Горбачевой недвижимость прямо в центре Киева. Как признавалась артистка, они сидели в ресторане, а Юрий Никитин неожиданно вручил ей дарственную на трехкомнатную квартиру, что расположена возле Ботанического сада. Ольга Горбачева была очень сильно ошеломлена, ведь на то временя они с продюсером даже не были женаты.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Ирина Федишин и Виталий Човнык

Драгоценный сюрприз от возлюбленного артистка получила в 2018 году на день рождения. Муж вручил Федишин маленькую коробочку, где лежали ключи от авто. Когда исполнительница вышла на улицу, увидела там новенький Porsche, на котором красовался немалый красный бант. Стоимость такого авто составляет не один миллион гривен.

Ирина Федишин с мужем / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская

Шоумен любит радовать молодую жену драгоценными подарками. За полтора года их отношения ведущий вручил возлюбленной немало дорогих презентов. В частности, на 8 Марта Остапчук подарил Полтавской кольцо, которое стоит более двух тысяч евро. А вот на День святого Николая шоумен вручил жене телефон за более чем 50 тысяч гривен.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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