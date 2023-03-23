Звезды, которые уменьшали грудь: их фото до и после операции

Пока одни знаменитости с помощью пластических операций увеличивают себе грудь, другие же пытаются избавиться от пышных форм.

В частности, многие звезды жалуются на дискомфорт, поэтому предпочитают маленький размер бюста. Некоторые знаменитости уменьшали свой естественный размер, а некоторые же избавлялись от грудных имплантов.

Редакция сайта TСН.ua предлагает вашему вниманию подборку о звездах, которые уменьшали грудь, а также их фото до и после операции.

Николь Кидман

Голливудская актриса лишилась грудных имплантов. Операцию по увеличению форм Николь делала еще в молодости. Впрочем, в 48 лет звезда уменьшила размер груди. Пластические хирурги вернули Кидман ее натуральный размер. Актриса уменьшила формы, ведь считала, что силиконовая грудь вредна для ее организма, а также она портит фигуру, ведь выглядит неестественно.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Крисси Тейген

В американской модели были грудные импланты. Увеличила грудь знаменитость еще в 20 лет. Тогда Крис демонстрировала купальники и надеялась, что пышные формы помогут ей в этом. Однако после рождения двоих детей, модель решилась на операцию по удалению имплантатов из груди. Правда, Тейген уменьшали бюст тогда, когда она была в третий раз беременной. Модель тогда делилась, что не знала об этом. Крисси планировала во второй раз уменьшить грудь, ведь после хирургического вмешательства она все еще казались ей большой. Впрочем, операцию пришлось отложить из-за беременности.

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

Виктория Бекхэм

В молодости знаменитость обращалась к пластическим хирургам и увеличивала грудь с первого до третьего размера. Впрочем, спустя 10 лет Бекхэм передумала ходить с пышными формами. Дизайнер уменьшила размер груди, а операцию по увеличению назвала ошибкой прошлого.

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Кристина Риччи

В отличие от предыдущих знаменитостей, пышные формы у Кристины Риччи были от природы. Впрочем, знаменитости это не нравилось. Она хотела себе маленькую грудь, поэтому уменьшила ее с четвертого размера до второго. Кристина также говорила, что она чувствует себя после операции более уверенной и не ловит взгляды мужчин на своем бюсте.

Кристина Риччи

Памела Андерсон

У звезды были пышные формы, ведь раньше она увеличивала грудь. Впрочем, похоже, Памеле надоело ходить с большим бюстом. Поэтому в 2016 году знаменитость сделала свою грудь меньше и более натуральной. К слову, старые грудные импланты Памела продала на благотворительном аукционе.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Дженнифер Коннелли

В актрисы, которая сыграла главную роль в фильме "Реквием по мечте", был четвертый размер груди. Впрочем, в 2006 году знаменитость появилась на публике с гораздо меньшими формами. Дженнифер не комментировала свою операцию. Кстати, ходили сплетни, что ее грудь была увеличена в молодости, поэтому она просто в 2006 году лишилась грудных имплантов.

Дженнифер Коннелли

Дрю Бэрримор

В популярной актрисы от природы был четвёртый размер груди. Впрочем, Дрю это не нравилось. В частности, она полагала, что пышные формы визуально портят ее фигуру. Кроме того, знаменитость не нравилось чрезмерное внимание от мужчин. Бэрримор уменьшила свою грудь до второго размера.

Дрю Бэрримор

Хайден Панеттьери

Американская актриса около 10 лет назад увеличивала свою грудь. Впрочем, такие большие формы не пришлись по душе Хайден. Поэтому в ноябре прошлого года знаменитость легла под нож пластического хирурга, чтобы уменьшить грудь. Как призналась Панеттьери, благодаря этому она стала чувствовать себя более уверенной и женственной. Также у актрисы исчезло ощущение, что ее тело ей не принадлежит.

Хайден Панеттьери до уменьшения груди / Фото: Associated Press

На фото ниже актриса предстала уже после операции по уменьшению груди

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