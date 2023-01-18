Звезды, которые умерли от наркотиков: Lil Peep, Филипп Хоффман, Уитни Хьюстон и другие

На сцене звезды всегда веселые и улыбаются. Впрочем, в реальной жизни они могут страдать от депрессий, различных проблем в личной жизни и творческого кризиса.

Поэтому иногда звезды ищут отдушину в наркотических веществах, ведь считают, что это им может "помочь". Однако пагубная привычка может стать роковой.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вашему вниманию подборку о знаменитостях, жизнь которых забрали наркотики.

Lil Peep

Известный американский рэпер, настоящее имя которого Густав Аро, умер 15 ноября 2017 года. К моменту смерти ему был всего 21 год.

Не стало музыканта прямо перед концертом в американском городе Тусон. Тело Густава обнаружили в концертном автобусе.

Lil Peep / Фото: Getty Images

Экспертиза показала, что причиной смерти Lil Peep явилась передозировка наркотическими веществами. Анализы крови показали, что незадолго до смерти он употреблял различные наркотики, среди которых каннабис, кокаин и трамадол. Также стало известно, что рэпер употреблял опиоиды.

Филипп Сеймур Хоффман

Известный американский актер и режиссер умер 2 февраля 2014 года. Его тело обнаружили в собственном доме в Манхэттене. Причиной смерти актера явилась передозировка четырьмя видами наркотических веществ, среди них – героин и кокаин. Тем временем в квартире Хоффмана обнаружили 70 разных пакетов с наркотиками.

Филипп Сеймур Хоффман / Фото: Associated Press

Уитни Хьюстон

Легендарная американская актриса и певица ушла из жизни 11 февраля 2012 года. Тело Уитни нашли в номере одного из отелей Беверли-Хиллз. Долгое время считалось, что Хьюстон захлебнулась в ванной, а перед этим она употребляла антидепрессанты и алкоголь.

Уитни Хьюстон / Фото: Associated Press

Впоследствии были обнародованы результаты расследования. По официальной версии, Уитни умерла от сердечной недостаточности, вызванной длительным употреблением кокаина.

Уитни Хьюстон / Фото: Associated Press

Эми Вайнхаус

Известной британской певицы не стало 23 июля 2011 года. Артистку нашли мертвой в собственном доме в Лондоне. Долгое время неизвестно, что стало причиной смерти знаменитости. Говорили, что Эми умерла от передозировки наркотиками, которыми злоупотребляла. Певица долгое время лечилась от наркотической зависимости, но это не дало положительных результатов. Употребление запрещенных веществ постепенно ухудшало ее физическое и психоэмоциональное состояние.

Эми Вайнхаус / Фото: Associated Press

Рассматривалась даже версия самоубийства. Результаты повторного расследования подтвердили, что Эми умерла от алкогольной интоксикации. В частности, у ее тела обнаружили две бутылки от водки, которые она выпила сама. После смерти Эми вошла в трагический "Клуб 27" – сборное понятие для музыкантов, которых не стало в возрасте 27 лет.

Курт Кобейн

Американский рок-музыкант страдал от героиновой зависимости. Курт неоднократно пытался лечиться в реабилитационных заведениях, однако это не дало результата. Более того, артист страдал от депрессии. Ухудшение отношений с музыкантами группы Nirvana и женой лишь усугубляли его депрессивное состояние.

Курт Кобейн / Фото: Архів

Курта не стало 5 апреля 1994 в собственном доме в Сиэтле. Только через несколько дней его тело увидел электрик, который пришел установить систему безопасности.

По результатам расследования, Кобейн совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из ружья. Впрочем, в организме музыканта была обнаружена смертельная доза героина. Курт Кобейн вошел в трагический "Клуб 27".

Курт Кобейн / Фото: sofeminine.co.uk

Элвис Пресли

Король рок-н-ролла умер 16 августа 1977 года. Причиной смерти легендарного музыканта стала передозировка барбитуратами. Его бездыханное тело заметила невеста Джинджер Олден, которая вызвала карету скорой помощи. Врачи доставили его в больницу, выполнили все реабилитационные мероприятия, однако это не помогло. В больнице констатировали смерть Пресли.

Элвис Пресли / Фото: Getty Images

Мэрилин Монро

Легендарная актриса страдала депрессией из-за творческого кризиса, а также ряда неудач в личной жизни. Депрессивное состояние привело к тому, что Монро пристрастилась к наркотическим веществам и снотворным препаратам.

Роковым для знаменитости стал день 5 апреля 1962 года. Как рассказала экономка актрисы, 4 апреля она рано ушла в свою комнату. В последние часы своей жизни она позвонила мужу сестры президента Кеннеди и просила за нее попрощаться с "Пэт, президентом и самим собой, потому что ты хороший парень".

Мэрилин Монро

Через несколько часов экономка забеспокоилась, ведь поздно ночью в комнате Мэрилин был включен свет, а актриса неподвижно лежала на кровати. Поэтому домработница позвонила психиатру Монро. Когда тот приехал, то обнаружил актрису уже мертвой.

Официальной причиной смерти звезды считаются передозировка барбитуратами. Впрочем, есть и другие неофициальные причины, в частности версия об убийстве.

Мэрилин Монро

Читайте также: