Звезды, которые враждуют между собою: Соловbй недолюбливает Кароль, Приходько хейтит Потапа

Предлагаем посмотреть, кто из украинских знаменитостей враждует между собой и почему возник их конфликт.

Нередко между звездами шоу-бизнеса возникают какие-то конфликты. Однако обычно знаменитости находят общий язык и ладят между собой.

Впрочем, случается и такое, что конфликт становится известным публике и может длиться годами. По разным причинам звезды держат друг на друга зуб, враждуют между собой и прибегают к публичной критике.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, кто из украинских знаменитостей враждует между собой и что стало причиной конфликтов.

Маша Ефросинина и Юрий Горбунов

Конфликт между ведущими возник в 2021 году. Первой об этом заговорила именно Ефросинина. Ведущая заявила, что коллега "прекратил для нее существовать". А вот что стало причиной конфликта, Маша не стала говорить.

"Этот человек прекратил лично для меня свое существование еще в 2021 году", – писала ведущая в Instagram.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Сам Горбунов в интервью Алине Доротюк тоже подтвердил, что между ними есть конфликт. Что явилось причиной недоразумений – шоумен не называл. Он призвал ведущую рассказать, что же произошло. Горбунов же не отзывается о своей коллеге резко, в отличие от Ефросининой.

"Я очень хотел бы, чтобы вы Машу пригласили к себе на разговор, посадили ее перед собой и спросили ее: "Маша, а что произошло тогда в 2021 году, когда Юра для вас прекратил существовать?". Пусть она вам эту историю расскажет. И вы тогда посмотрите, кто прав, а кто нет. Для меня Маша — это Маша. Наш общественный деятель, телеведущая, которая очень много делает для победы, которая никуда не уехала, которая здесь, в Украине. Для меня она жива, а я для нее — нет. Я знаю почему, но я хочу, чтобы вы услышали это из ее уст", — комментировал Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов

Маша Ефросинина и Владимир Остапчук

Конфликт между ведущими возник, вероятно, в 2023 году, когда Маша резко высказалась о Владимире. Шоумен в этом году попал в громкий скандал, когда заявил, что женщины, которые не делают депиляцию, некрасивые. Тогда Ефросинина не сдержалась и раскритиковала такие высказывания Остапчука. Шоумен, в свою очередь, вспомнил коллеге, как та говорила, что "мужчина должен зарабатывать больше, чем женщина".

Маша Ефросинина, Владимир Остапчук

Продолжением этого конфликта стало то, что Маша наотрез отказалась работать вместе с ведущим. К слову, ведущая с удовольствием проведет новогоднее мероприятие, однако если там не будет выступать Остапчук.

Сам Владимир не стал комментировать конфликт с Ефросининой. Между тем его 23-летняя жена Екатерина Полтавская не упустила случая покритиковать Машу. После ее отказа работать с ведущим Катя разнесла ведущую.

Жена Остапчука об интервью Ефросининой с Тринчер / Фото: instagram.com/poka.tya

Анастасия Приходько и Потап

Конфликт между знаменитостями продолжается еще с 2011 года. Настя Приходько говорила, что рэпер обидел ее своим поведением. Однако в подробности певица не удается. Исполнительница только говорит, что дает возможность Потапу первому рассказать, как он некорректно обращался к ней.

"Эта история тянется уже очень давно, просто у Потапа не хватает сил рассказать, с чего это все началось. Началось это в далеком 2011 году в Крыму, мы выступали на одном празднике. Я первая никогда никого не трогаю. Если Потап найдет в себе силы и мужество рассказать, как он вел себя неоднократно в мою сторону, тогда я буду говорить о том, что произошло. Но я даю ему возможность, чтобы он, как мужчина, сказал, что происходит", — рассказывала артистка в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

Анастасия Приходько и Потап

Сам Потап конфликт с Приходько не комментирует. Лишь однажды он отметил, что сейчас не жо этого во время полномасштабной войны выяснять отношения. По мнению продюсера, уже после победы нужно разбираться.

"Во время полномасштабной войны с Россией всем понятно, что делить украинцев на плохих и хороших – это поддерживать именно то, на что надеется враг. Он только и стремится к тому, чтобы мы все перессорились, разделились и потеряли силу единства, мощь нашей сплоченности. Нам нужны все люди, которые помогают Украине, на любых фронтах! Особенно артисты! И именно сейчас пора показать, что есть только одно дело, одна цель – победа! После нее у нас будет много времени, чтобы говорить друг о друге. Но тольк после победы это будет уместно", – комментировал Потап.

Анастасия Приходько и Потап

Слава Демин и Алекс Топольский

Герой реалити "Холостяк-12" Алекс Топольский и ведущий Слава Демин были друзьями и даже кумами. Но во время полномасштабной войны они перестали общаться. Как объяснил Демин, дружба подошла к концу из-за разных взглядов на жизнь.

Слава Демин и Алекс Топольский

Тем временем у Топольского другая версия. Он заявил, что Демин не умел радоваться его достижениям, а вот проблемам – охотно.

"Знаете, кто всегда будет пытаться догнать в вашей жизни? Бывшие — бывшие любовники, друзья, которые кричат, что любили вас. Почему? Да просто их раздражает, что в вашей жизни и без них все хорошо! Кто же так искренне и открыто может порадоваться проблемам, что возникают у тебя, как не твой бывший друг", — высказывался в Instagram Топольский.

Алекс Топольский высказался о Славе Демине / Фото: instagram.com/alex_topolsky

В конце концов конфликт закончился тем, что Алекс заблокировал Славу и его сына Владислава в соцсетях.

Илона Гвоздева и MELOVIN

Громкий конфликт между артистами возник во время шоу "Танцы со звездами". Все началось с того, что Гвоздева раскритиковала партнершу MELOVIN Лизу Русину и назвала ее недостаточно универсальной танцовщицей.

Наконец, на одном из эфиров им "повезло" танцевать в трио. Номер, казалось, был отличным. Однако после эфира Гвоздева раскритиковала MELOVIN и Русину и рассказала об их безразличном и небрежном отношении к репетициям.

MELOVIN, Лиза Русина и Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/tanci1plus1

MELOVIN тоже не стал молчать. Артист обвинил хореографа в лицемерии и заявил, что в глаза она говорит одно, а в Instagram пишет совсем другое. По мнению певца, танцовщица "пробила дно человечности".

MELOVIN высказался об Илоне Гвоздевой / Фото: instagram.com/melovin_official

Кстати, когда MELOVIN вылетел из "Танцев со звездами" Гвоздева не скрывала своей радости.

"Не благодарите! И помните, все в этой жизни — бумеранг! Не зарекайся, не беги впереди паровоза, не бросайся громкими фразами, если не хватает опыта, ума и профессионализма. Теперь я могу спокойно спать! Извините, накипело и справедливость победила ", – писала тогда Гвоздева.

Ольга Фреймут и Сергей Притула

Ведущие много лет вели утреннее шоу и запомнились зрителям как приятели. Однако в 2013 году между ними возник конфликт. Дело в том, что Фреймут и Притула вели совместное шоу. Однако ведущая без предупреждения объявила, что разрывает контракт и идет на другой телеканал.

Сергей Притула / Фото: УНИАН

Для Притулы это было, как нож в спину, ведь он не ожидал такого от коллеги. Более того, Фреймут раньше уверяла шоумена, что не собирается уходить.

Со временем ведущие смогли найти общий язык. Однако уже в 2017 году Притула снова обиделся на Фреймут. Шоумен прислал Оле личное видео, где поздравлял коллегу с днем рождения, а та обрезала ролик и опубликовала его в Сети. Видео выглядело так, будто Притула признается Фреймут в любви.

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Игорь Кондратюк и Виталий Козловский

Скандал между продюсером и подопечным возник тогда, когда певец решил расторгнуть контракт. Все бы ничего, но Козловский продолжал петь песни, права на которые принадлежали Кондратюку. Продюсер стал судиться с бывшим подопечным. Суд обязал исполнителя выплатить Кондратюку немалую сумму.

С новой силой конфликт разгорелся во время полномасштабной войны, когда Козловский отправился служить. Оказалось, что из военной зарплаты высчитывается немалая сумма, которая оплачивается Кондратюку. Певец пытался договориться с бывшим продюсером и подписать мировое соглашение, на что получил отказ.

Игорь Кондратюк и Виталий Козловский

"Что за бред ты пишешь? "Кейс"… Вопрос твоего неэтичного дерзкого противозаконного поведения нарушителя авторских прав же давно урегулирован украинскими судами! Потому что до судов ты морозился, вел себя неадекватно и не хотел воспринимать просьбы, замечания, предостережения с нашей стороны. Повторяю: вопрос давно урегулирован судами. Они вынесли свой вердикт в отношении тебя и твоих нарушений. Не пости свое, извини, дерьмо, не вводи людей в заблуждение!" – писал Кондратюк.

Между тем Козловский раскритиковал бывшего продюсера и заявил, что и не ожидал понимания с его стороны.

Игорь Кондратюк, Виталий Козловский

"Дальнейшая коммуникация не имеет ни смысла, ни перспектив. Это то же, что вести переговоры с путиным. Если стоит задача слепо и жадно уничтожать, то здравый смысл и доводы будут бессильны", — писал Козловский.

Тина Кароль и Кристина Соловий

Молодая исполнительница недолюбила Тину Кароль еще на "Голосі країни", где она участвовала. Тогда Соловий заявляла, что вдруг к ней развернет свое кресло артистка, то просто покинет шоу.

Вновь открыто о своей неприязни к Кароль Кристина показала уже во время полномасштабной войны. Певица заявила, что все хиты Тины – русскоязычные.

Тина Кароль, Кристина Соловий

"Несмотря на то, что Ани Лорак свалила в рашку и все просто перечеркнула, у нее есть эти два украиноязычных альбома. У Тины Кароль я не помню ни одной песни, которая бы на меня повлияла, украиноязычной песни. Все ее самые популярные релизы – это российская музыка", — говорила артистка в "Буремному подкасті".

Сама же Кароль сдержанно отреагировала на слова Соловий. Певица дала понять, что видела интервью Соловий, однако только с улыбкой реагирует на ее слова.

Сдержанная реакция Тины Кароль на критику от Кристины Соловий / Фото: instagram.com/tina_karol

Читайте также: