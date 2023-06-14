Звезды, которые встречались с женатыми: Мишина не знала, а Полякова сначала только дружила

Знаменитости знают из собственного опыта, как это – встречаться с женатыми. Правда, актриса Ксения Мишина не знала, что у ее избранника была партнерша, а у певицы Оли Поляковой любовь началась с дружбы.

Звезды, которые крутили роман с женатыми, делились собственным опытом. У большинства из них у этих отношений не было счастливого конца. Знаменитости после разрыва поставили табу на отношения такого типа.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку о знаменитостях, у которых был опыт отношений с женатыми. В общем, в сети такой любви попадали как и украинские звезды, так и голливудские.

Злата Огневич

В исполнительницы был печальный опыт романа с женатым мужчиной. Правда, артистка об этом сначала не знала, ведь ее избранник это скрывал. Когда Злата узнала, что у него есть семья, ушла от него. С тех пор встречаться с женатым мужчиной – это табу для Огневич.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Джулия Робертс и Дэниэль Модер

Актриса полюбила женатого мужчину, оперного певца Дэниеля Модера, во время съемок фильма "Мексиканец". Артист тоже был небезразличен к Джулии. Между ними завязался роман. Наконец, Даниэль ушел от жены и женился на актрисе. В настоящее время супруги все еще в браке и воспитывают троих детей. Правда, в Сети появляются разные сплетни об их браке. Поговаривают, что пара несчастлива в отношениях. Джулия слишком ревнива и подозревает Модера в изменах, а тот, в свою очередь, вообще не поддерживает жену, даже в самые тяжелые для нее времена.

Джулия Робертс и Дэниэль Модер / Фото: instagram.com/modermoder

TAYANNA

У исполнительницы был роман с женатым продюсером Дмитрием Климашенко. Чувства между ними вспыхнули, когда они работали над проектом "Горячий шоколад". TAYANNA не сдерживало, что Климашенко был женат, ведь он – ром, а по их традициям многоженство разрешено. В конце концов, TAYANNA ушла от Дмитрия, ведь поняла, что хочет иметь детей, и не хотела разбивать его семью. Как вспоминает артистка, после этого Климашенко выгнал ее из группы и заставил заплатить немалую сумму неустойки по контракту. Между тем, сам продюсер отрицал их роман и говорил, что исполнительница таким образом пиарится.

TAYANNA и Дмитрий Климашенко

Сиенна Миллер и Джуд Лоу

Роман знаменитостей начался в 2003 году. Они познакомились во время съемок фильма "Красавчик Алфи, или чего хотят мужчины". Джуд тогда был женат на Сейде Фрост, но ради Сиенны ушел от жены. В конце концов, отношения Миллер и Лоу не закончились хеппи-эндом, ведь актер стал изменять избраннице. Впервые пара порвала в 2006 году, но в 2009-м сошлась. Окончательно они прекратили отношения в 2011 году.

Сиенна Миллер и Джуд Лоу / Фото: Associated Press

Ксения Мишина

В актрисы был горький опыт романа с женатым мужчиной. Правда, Ксения поначалу не знала, что у ее избранника есть семья. Когда артистка узнала, мужчина уже ушел от семьи. Сама Мишина тоже не смогла быть с избранником. Знаменитость говорила, что чувствует себя виноватой в том, что мужчина ушел от семьи. С тех пор актриса пообещала, что больше никогда не будет встречаться с женатым мужчиной.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Голливудские актеры начали встречаться, когда Брэд Питт еще был женат на актрисе Дженнифер Энистон. Питт расстался с женой после того, как в Сети появились снимки, где он на пляже проводит время с Джоли и ее сыном. Бывший владелец издания, которое опубликовало кадры, уверял, что Анджелина специально слила папарацци место их тайных встреч, чтобы разрушить брак Питта с Энистон. В конце концов, у пары родилось трое биологических детей, а Брэд усыновил сыновей и дочь Анджелины, которых она взяла из детдомов. В 2014 году знаменитости поженились, а уже в 2019-м со скандалом расторгли брак.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото: Associated Press

Оля Полякова и Вадим Буряковский

Между исполнительницей и бизнесменом вспыхнула искра, когда мужчина еще был женат. Хотя сначала они просто дружили, а уже потом поняли, что между ними нечто больше, чем просто дружба. Полякову смущало, что Буряковский женат. Впрочем, по словам Оли, бизнесмен быстро принимает решение, поэтому ушел от жены. Тем временем они с певицей стали жить вместе. Впоследствии Оля забеременела и Вадим сделал предложение ей. Пара почти 20 лет живет в браке и воспитывает двух дочерей – Марию и Алису.

Оля Полякова с мужем

Эмбер Херд и Джонни Депп

Актеры познакомились во время съемок фильма "Ромовой дневник", где между ними закрутился роман. Ради Эмбер Джонни ушел от жены, актрисы Ванессы Паради. 3 февраля 2015 года актеры сыграли свадьбу, однако уже 22 мая 2016 года Херд подала на развод. В 2017 году пару официально развели. Правда, впереди их ждали годы судебной волокиты. Эмбер начала рассказывать в прессе, что Джонни тиран и плохо обращался с ней, в частности, избивал и унижал. Депп подал в суд, где обвинил бывшую в клевете. Херд подала встречный иск, где утверждала, что бывший жестоко обращался с ней. Наконец, в 2022 году актер выиграл суд у экс-жены.

Джонни Депп и Эмбер Херд / Фото: Getty Images

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