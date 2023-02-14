Звезды, которые встретили любовь во время войны: подборка ко Дню святого Валентина

В День святого Валентина предлагаем узнать, кому из звезд прошлый год принес в жизнь любовь.

Никто не знает, когда встретит свою вторую половинку. Это может произойти в самые трудные времена. В частности, даже война не помеха для настоящей любви.

По случаю Дня святого Валентина редакция сайта ТСН.ua предлагает вашему вниманию подборку о знаменитостях, которые встретили свою любовь во время полномасштабной войны в Украине.

Наталья Могилевская

Исполнительница встретила свою любовь после 24 февраля прошлого года. Хотя артистка и была уже около 20 лет знакома с мужчиной, однако именно война свела их, когда они эвакуировали людей. Возлюбленный Натальи поддерживал ее, помогал вывезти сестру во Францию, ездил с ней в горячие точки давать выступления. Своей решительностью, силой духа, поддержкой мужчина покорил сердце Могилевской.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сейчас парочка живет вместе. Рассекречивать имени возлюбленного артистка не торопится. Наталья говорит, что это неуместно делать во время войны, ведь для этого не самое лучшее время. Однако после победы Украины исполнительница пообещала поделиться подробностями их отношений. Пока звезда призналась, что ее возлюбленный непубличный и долгое время жил в США.

Тарас Цымбалюк

Свою любовь во время войны встретил и актер Тарас Цымбалюк. После развода с женой знаменитость думал, что не сможет снова полюбить. Однако в его жизни появилась бизнесвум Светлана Готочкина. Через некоторое время общения Тарас понял, что на одной волне с девушкой, так что у них завязались романтические отношения.

Тарас Цымбалюк с девушкой / Фото: instagram.com/got.sveta

Сейчас Цымбалюк и Готочкина вместе уже пять месяцев. По словам актера, у них немало общих интересов и они могут наслаждаться обычными делами, как вот поужинать вместе, посмотреть фильм. Разделять свой быт парочка пока не торопится.

Владимир Остапчук

В прошлом году повезло встретить свою любовь и ведущему Владимиру Остапчуку. После развода со второй женой знаменитость долго не скучал в одиночестве. Владимир закрутил роман с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской. Парочка уже вдвоем ездила отдыхать и жить вместе.

Владимир Остапчук с новой девушкой

Однако о своих отношениях Владимир не спешит ничего рассказывать. Екатерина более разговорчива. Она рассказывала, что влюбилась в шоумена. По словам Кати, родные и друзья знают об их романе, а вот на публику они ничего не будут разглашать, ведь счастье любит тишину.

Владимир Остапчук с девушкой, правда, шоумен повернулся спиной к камере / Фото: instagram.com/poka.tya

Евгения Эмеральд

Снайперша познакомилась со своим будущим мужем Евгением Стипанюком на войне. Он тоже военный, но они не служили вместе. А познакомились влюбленные благодаря соцсетям. Евгений первым написал Евгении. Стипанюк сначала завоевал благосклонность мамы и дочери Эмеральд от первого брака, а потом и сама снайперша влюбилась.

Евгения Эмеральд с мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Свадьба пары была на фронте в Харьковской области. Влюбленные сказали друг другу "да" 14 октября прошлого года, а зарегистрировал их брак военный командир. Впоследствии стало известно, что Евгения ждет рождения девочки.

Евгения Эмеральд с мужем / Фото: instagram.com/emerald.sniper

Даша Астафьева

В трудные времена свое счастье нашла и певица Даша Астафьева. Мужчина покорил ее сердце своей оригинальностью и нетипичностью. Как призналась артистка, так ее благосклонность еще не завоевывал ни один мужчина.

О своем избраннике Даша предпочитает много не рассказывать, ведь убеждена, что счастье любит тишину. Однако исполнительница его немного описывала, отметив, что он высокий и у него зеленый цвет глаз. Также артистка признавалась, что возлюбленный был ее мотивацией в начале полномасштабной войны. Мужчина не дал Даше сломаться и опустить руки.

Даша со своим возлюбленным, лицо которого она скрыла / Фото: instagram.com/da_astafieva

Владимир Дантес

Исполнитель уже во время войны начал выстраивать новые отношения. Его избранницей стала бизнесвумэн Даша Кацурина. Сначала между ними были просто дружеские отношения. Они поддерживали друг друга после разводов. Впоследствии Вова и Даша поняли, что между ними возникли чувства. Время от времени они делятся общим контентом, впрочем, подробностей о личной жизни не рассказывают. Дантес уверен, что лучше держать это в тайне.

Даша Кацурина и Владимир Дантес

Кстати, бывшая жена Дантеса тоже не одинока. Надя Дорофеева счастлива в отношениях с бывшим мужем Даши Кацуриной – Мишей Кацуриным. Между ними романтика возникла еще до начала полномасштабной войны.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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