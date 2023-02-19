Звезды, которых обокрали за границей: у Ефросининой стащили документы, у Анатолича – кошелек

Кого-то из звезд обокрали прямо на улице, а к кому-то ворвались в дом.

Никто не застрахован от того, что может стать жертвой воров, и звезды шоу-бизнеса не исключение.

У кого-то из знаменитостей воровали вещи посреди белого дня на улице, у кого-то обворовывали автомобили, а к кому-то прямо влезали в дом.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку об украинских знаменитостях, которые стали жертвами воров за границей. Звезды рассказывали, что у них украли, как это случилось и что они делали.

Маша Ефросинина

Неприятный инцидент произошел с ведущей в Париже во время поездки по делам. В отеле, где остановилась Маша, был неисправный сейф. Так что все ценные вещи ведущей пришлось носить с собой, а это были водительские права, паспорт, банковские карты. Маша даже сняла наличные, чтобы ими рассчитываться. Однако сумку, в которой все это Ефросинина хранила, украли воры.

К счастью, на помощь ведущей откликнулось немало украинцев. Также Маша познакомилась с консулом и документы знаменитости быстро восстановили.

Маша Ефросинина

Анатолий Анатолич

Ведущий тоже стал жертвой мошенников в Париже, Франция. Это случилось, когда Анатолич ехал в метро. В знаменитости украли ценный кошелек, в котором были банковские карты и водительское удостоверение. Ведущий, поняв, что его обокрали, написал заявление в полицию. Также знаменитость заблокировал все карты, однако перед этим вор успел снять 260 евро, ведь, когда Анатолич платил за проезд в метро, тот успел увидеть PIN-код.

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Елизавета Юрушева

Неприятный инцидент с женой экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко произошел в феврале этого года. Елизавету ограблили в Милане, Италия. Это произошло прямо в магазине. В бизнесвумен вытащили паспорт, в обложке которого были банковские карты, водительские права и 20 евро.

Хотя ситуация неприятная, Юрушева не стала слишком расстраиваться из-за этого. Банковские карты бизнесвумен заблокировала, документы начала восстанавливать, а пока она пользуется приложением "Дія".

Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Группа "ТНМК"

Музыкантов обворовали в Германии, когда они давали благотворительный концерт. Когда артисты выступали на сцене, за их гастрольным автобусом никто не следил. Злоумышленники этим воспользовались. Воры забрались к нему и украли оттуда все ценные вещи: компьютеры, деньги. Двое участников коллектива вообще остались без документов.

Участник "ТНМК" Фоззи / Фото: instagram.com/metamorefozzey

Ольга Мартыновская

Известного украинского шеф-повара ограбили в Париже, Франция. Неприятный инцидент произошел тогда, когда Ольга готовилась к благотворительному ужину. Авто Мартыновской сломали воры, залезли туда и украли все ценные вещи. Как так случилось, Ольга и сама до конца не поняла, однако после этого она будет тщательнее следить за своими вещами.

Ольга Мартыновская / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Евгений Хмара

А вот у пианиста злоумышленники украли его музыкальное оборудование, стоимость которого составляет восемь тысяч евро. Это произошло в поезде, в котором Евгений направлялся в Чехию. Дверь его купе не закрывалась на ключ, однако он все же попытался их как-то прикрыть, чтобы поспать. Когда Евгений проснулся, то оборудование, которое он положил под сиденье, уже не было. Вещи музыканта вернуться не удалось.

Евгений Хмара / Фото: instagram.com/evgenykhmara

Юлия Думанская

Украинскую исполнительницу ограбили во Франции. В ее съемную квартиру залезли воры. Злоумышленники украли часы Юлии и пять тысяч евро. Также в квартире вместе с исполнительницей жила подруга, у которой тоже украли деньги. Думанская написала заявление в полицию, однако вора так и не нашли.

Юлия Думанская / Фото: instagram.com/julia_dumanska

Татьяна Парфильева

Украинскую блогершу обокрали в 5-звездной гостинице Турции. В частности, знаменитость заселили в номер, где воняло дымом от сигарет, поэтому она попросила ее переселить в другой. Однако в предыдущем Татьяна, когда мыла руки, сняла кольца и забыла о них.

Когда блогерша заметила пропажу, то обратилась к администраторам отеля, чтобы те открыли номер, а она забрала украшения. Однако когда знаменитость пришла, то не нашла там кольца. Парфильева была убеждена, что ее украшения украл мужчина, который убирал ее номер. Однако администрация отказалась проверять вещи работников. Татьяна вызвала полицию, которая приехала, посмотрела камеры видеонаблюдения и развела руками. Кольца блогерше так и не вернули.

Татьяна Парфильева / Фото: instagram.com/tanyaparfileva

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