Звезды "Квартала 95" Кошевой, Пикалов с Крупиным помогли защитникам и посетили военные госпитали

Актеры Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и Александр Пикалов вместе с певцом Мишей Крупиным посетили Чернигов с благотворительной миссией.

Там они передали ряд необходимых вещей черниговским защитникам, через земли которых первыми пролетают вражеские дроны. В частности, звезды привезли тепловизор, цифровую радиостанцию, пикап и специальный планшет. Это поможет подразделению мобильных огневых групп вести более мощную борьбу с оккупантами.

Актеры "Квартала 95" съездили к военным / Фото: instagram.com/kvartal95official

"Вернулись из несокрушимого Чернигова. Передали черниговским военным пикап, тепловизор, цифровую радиостанцию и планшет со спецпрограммой. Это все пойдет для формирования подразделения мобильных огневых групп для борьбы с российскими "шахедами". Черниговская область одна из первых "встречает" вражеские дроны и очень важно, чтобы у наших защитников было все необходимое для того, чтобы их уничтожать", - говорится в Instagrаm Студии "Квартал 95".

Актеры "Квартала 95" съездили к военным / Фото: instagram.com/kvartal95official

Также знаменитости рассказали, что посетили с выступлениями два военных госпиталя в Чернигове в знак благодарности и повышения боевого духа военных и медиков.

Актеры "Квартала 95" съездили к военным / Фото: instagram.com/kvartal95official

Актеры "Квартала 95" съездили к военным / Фото: instagram.com/kvartal95official

Актеры "Квартала 95" съездили к военным / Фото: instagram.com/kvartal95official

Актеры "Квартала 95" съездили к военным / Фото: instagram.com/kvartal95official

"Евгений Кошевой, Александр Пикалов вместе с Мишей Крупиным и Андреем Голованем выступили перед нашими героическими военными в двух госпиталях. Чтобы поддержать наших защитников и защитниц, поднять боевой дух и еще раз поблагодарить за защиту. Слава Украине! Слава нашим героям!", - написала Студия "Квартал 95".

Читайте также: