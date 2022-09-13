Звезды "Квартала 95" Великий и Оруджева метко высмеяли убегавшего из Балаклеи оккупанта и его жену

Актеры "Квартала 95" Анастасия Оруджева и Юрий Великий в очередной раз высмеяли российских кафиров.

Юмористический дуэт Юрия Великого и Анастасии Оруджевой уже успел покорить Сеть своими точными пародиями на российских захватчиков.

В новом видео, появившемся на YouTube-канале Большого, актеры показали оккупанта, который во время контрнаступления ВСУ разговаривал с женой из России.

"Да, Настюнь, без паники. Сказали спокойно, без паники пробежаться. Думаю, скоро буду дома. Что-то в бакалее взять тебе? Мы просто "Бакалею" какую-то под Харьковом пробегаем" — спародировал россиянина Великий.

Актеры также высмеяли желание оккупантов воровать у украинцев и показали, как боец армии РФ бежал из Украины в женских туфлях, которые украл для жены.

Далее звезды "Квартала 95" потролили россиянина, снимавшего видео во время побега из Херсонской области. На видео захватчики попали под обстрел ВСУ при попытке пересечь Днепр.

"Форсируем Днепр. Большую-большую реку. Самая узкая ее часть. Бомбили ее сегодня, чтобы сейчас ничего не прилетело. Господи, спаси и убереги нас на этом вшивом понтончике", — повторил высказывание оккупанта Великий в своей пародии.

В конце видео Оруджева в образе недалекой жены "Ваньки" попросила мужа не сдаваться в плен, потому что за пленных не дают автомобили.

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