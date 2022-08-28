Звезды "Квартала 95" Великий и Оруджова сняли пародию на оккупанта и его жену, которая не может уехать из Крыма

На этот раз Юрий Великий и Настя Оруджева обыграли российского оккупанта и его жену, которая очень хочет, но не может уехать из Крыма.

Жена в роли Оруджевой жалуется мужу, что наодится в Крыму и по ним стреляют. Женщина говорит, что очень страшно. "Я в Крыму, а конкретно в Саках", – говорит жена. На что оккупант отвечает: "Ого, аж настолько страшно?".

Российский воин уверяет жену, что это не они стреляют, потому что они, "по мирным хер*чат". Когда оккупант спрашивает жену, что она делает в Крыму и чего ей не сиделось в родном Тагиле, она говорит:

"Вань, я с подругой уехала, она в Алуште отдыхала, там так классно, вообще не хотела ехать, но уехала. А я не смогла, потому что у меня деньги закончились".

Женщина слышит взрывы и говорит, что ей действительно очень страшно, а муж успокаивает ее: "Да, страшно. Но ты наш туалет на улице в Сызрани помнишь? Он же реально страшнее".

Заканчивается пародия монологом жены оккупанта, которая говорит: "Капец блин. Хотели денацификацию и демилитаризацию, а получили детонацию и эвакуацию".

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