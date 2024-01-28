Звезды-ловеласы в украинском шоу-бизнесе: у кого из известных мужчин было много браков

Предлагаем узнать, у кого из знаменитостей не с первого раза получилось найти свою любовь.

У одних знаменитостей получается найти свою любовь раз и на всю жизнь, а другим приходится поискать вторую половинку.

Немало кому из звездных мужчин это не удалось сделать с первой и даже с третьей попытки. Например, у певца Виктора Павлика было четыре брака, а вот у шоумена Дмитрия Гордона – три.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает просмотреть подборку о звездных ловеласах, у которых было немало браков.

Дмитрий Гордон

Личная жизнь журналиста была достаточно насыщенной. Он трижды вел возлюбленных под венец. Кроме того, шоумен воспитывает семерых детей, которых ему родили четыре разных женщины. Однако в 2011 году Гордон угомонился. Журналист женился на журналистке Алесе Бацман. Вместе пара уже почти 15 лет, у супругов трое общих дочерей.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

Виктор Павлик

Певец был женат четыре раза. Впервые исполнитель повел любимую под венец в юном возрасте, а именно в 18 лет. Первую жену артиста звали Лидией, она родила ему первенца Александра. Однако их брак продержался недолго. Во второй раз Виктор Павлик женился на женщине, по имени Светлана. Пара прожила в браке восемь лет, у супругов родилась дочь Кристина. Третьей супругой певца стала Лора Созаева, с которой он прожил в браке более 20 лет. У бывших влюбленных был общий сын Павел, который, к сожалению, умер на 22-м году жизни. Сейчас Виктор Павлик состоит в четвертом браке с блогершей Екатериной Репяховой, которая младше него на 28 лет. У супругов в июне 2021 года родился общий сын Михаил.

Виктор Павлик с женой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Владимир Остапчук

Шоумен был трижды женат. С первой женой Еленой он прожил в браке 12 лет. У них родились дочь Эмилия и сын Эван. От первой жены Остапчук ушел к нотариусу Кристине Горняк. Однако их брак продлился всего два года. Сейчас он женат на блогерше Екатерине Полтавской, которая младше его на 16 лет.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Александр Кривошапко

У певца тоже достаточно насыщенная личная жизнь. У исполнителя было два официальных брака. Первой его женой стала скандальная танцовщица Татьяна Денисова, которая старше его на 12 лет. Второй женой Александра была косметолог Мария. Оба брака продержались всего год. Также у артиста была гражданская жена, актриса Марина Кински, которая в 2017 году родила ему дочь. Сейчас Кривошапко тоже не одинок. Музыкант находится в отношениях с женщиной, по имени Кристина.

Александр Кривошапко с новой девушкой / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Тарас Цымбалюк

Актер был женат дважды. Правда, оба его брака долго не длились. С первой женой артист прожил всего несколько месяцев, а со второй – почти год. Сейчас Цымбалюк находится в отношениях с ресторатором Светланой Готочкиной, с которой начал встречаться осенью 2022 года, всего через несколько месяцев после развода.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Иво Бобул

Популярный певец был женат четыре раза. Сейчас он состоит в браке с женщиной, по имени Наталья, которая младше его на 12 лет. Вместе супруги воспитывают совместного сына Даниила. От двух первых браков у Иво Бобула есть сын Руслан и дочь Людмила.

Иво Бобул с женой

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