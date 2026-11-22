Елена Кравец, Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк с сыном, Ирина Сопонару / © ТСН

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Украинские знаменитости массово покидают Киев из-за российских обстрелов и сложной ситуации с электро- и водоснабжением.

Звезды, которые еще недавно планировали зимовать в столице, меняют свои решения и ищут более безопасные места для жизни. Елена Кравец, Ирина Сопонару, Назар Заднепровский и другие знаменитости уже рассказали о своих переездах и новых домах.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше о звездах, покинувших Киев, почему они приняли такое решение и где теперь живут.

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Елена Кравец

Украинская актриса вместе с 10-летними двойняшками Иваном и Екатериной решила временно пожить в другом городе, где будет спокойнее. Звезда арендовала жилье в Ивано-Франковске и обустроилась там с детьми.

Кравец не скрывала, что переезд стал вынужденным решением на фоне постоянных российских обстрелов столицы. Актриса поблагодарила новый город за приют и гостеприимство и отметила, что они попытаются пожить там определенное время.

Муж Елены Кравец, Сергей, сейчас служит в рядах Вооруженных сил Украины. Старшая дочь Мария уже давно живет отдельно от родителей, но иногда наведывается к семье в Ивано-Франковск.

Елена Кравец с детьми / © instagram.com/lennykravets

Ирина Сопонару

Актриса и юморист также решила покинуть столицу. Вместе с мужем Ризом она переезжает в Черновцы — родной город артистки, где живут ее родители.

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Знаменитость призналась, что они с мужем «держались сколько могли», однако длительные обстрелы, бессонные ночи и проблемы с электроэнергией изрядно истощили их. Сопонару даже начала задумываться о помощи психолога, ведь постоянное напряжение негативно влияло на ее эмоциональное состояние.

Супруги планируют провести в Черновцах зиму и вернуться в Киев весной. Ирина надеется, что хотя бы проблем с блекаутами в родном городе будет меньше, ведь это стало одной из причин их переезда.

Ирина Сопонару с мужем / © instagram.com/irinasoponaru

Назар Заднепровский

Украинский актер вместе с супругой и детьми также покинул квартиру в центре Киева. Семья решила зимовать в собственном таунхаусе в Ходосовке Киевской области. В загородном доме Заднепровского есть газовый котел и инвертор.

Артист объяснил, что в его квартире на Печерске из-за отключения электроэнергии возникают серьезные проблемы не только со светом, но и водоснабжением. Особенно сложно переживать такие ситуации в старом доме, где нет автономного отопления и других систем, которые могли бы обеспечить комфорт во время блекаутов.

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Назар Заднепровский с женой и детьми / © Инстаграм

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк

Звездные супруги актеров решили провести зиму не в Киеве, а в Виннице. Супруги переехали в другой город в середине октября, незадолго до рождения их первенца Дани.

На такой шаг знаменитости решились из-за ситуации безопасности и желания позаботиться о будущем ребенке. Екатерина находилась на девятом месяце беременности, поэтому они с мужем хотели выбрать место, где будет спокойнее и меньше рисков из-за российских атак.

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк с сыном / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Алина Блажкевич

Актриса и юмористка также решила покинуть Киев вместе с семьей. Знаменитость пояснила, что они планируют перебраться на запад Украины из-за ситуации безопасности и регулярных отключений электроэнергии.

В то же время подготовка к переезду оказалась не такой простой. Блажкевич столкнулась с высокими ценами на перевозку вещей. Актриса призналась, что стоимость транспортировки имущества настолько ее удивила, что она даже задумалась над тем, не проще ли часть вещей оставить или выбросить, а уже на новом месте приобрести необходимое.

Алина Блажкевич / © instagram.com/alinablazhkevych

Светлана Тарабарова

Певица была вынуждена покинуть дом под Киевом после российской атаки еще в сентябре этого года. Артистка рассказывала, что ее дом оказался неподалеку от места взрывов, а ситуация после обстрела оставалась опасной.

На следующий день она приняла решение уехать вместе с детьми. Со временем дочь Полина пошла в первый класс уже в новом городе. Тарабарова не скрывала, что переезд стал для семьи непростым испытанием, ведь пришлось покинуть привычный дом.

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Виктория Маремуха

Актриса и блогер вместе с четырехлетним сыном Лукой выехала из Украины и поселилась в Лиссабоне, Португалия. Это решение было вынужденным: бывший муж артистки, француз Луи настоял на переезде ребенка из-за опасности в Киеве, регулярные обстрелы и перебои с электроэнергией.

Виктория призналась, что эмоционально очень тяжело переживала отъезд, ведь не хотела покидать свой дом. Первые дни за границей они с сыном провели у родственников, а затем обустроились в собственном доме. В новой стране Лука уже начал ходить в садик.

Виктория Маремуха с сыном / © instagram.com/vicky_mare

Екатерина Лозовицкая из «Холостяка»

Временно покинуть Киев решила и беременная Екатерина Лозовицкая, победительница 12-го сезона шоу «Холостяк». Модель вместе с мужем Гидаятом Сеидовым перебралась на запад Украины, чтобы позаботиться о безопасности будущего ребенка. Екатерина призналась, что ей очень грустно покидать столицу, давно ставшую для нее родной, однако она понимает, что сейчас это правильное решение.

Знаменитость надеется, что переезд будет временным и со временем они с мужем смогут вернуться домой. А пока они время от времени наведываются в столицу по рабочим делам и очень радуются этому.

Екатерина Лозовицкая с мужем / © instagram.com/kateryna_lozovytska

alyona alyona

Украинская рэпер окончательно покинула Киев и перебралась в Ивано-Франковск, где живет ее возлюбленный. Ранее артистка жила на два города, однако постоянные поездки и задержки поездов изрядно ее истощили.

Исполнитель уже показала новую квартиру, в которой будет обустраивать жизнь. По словам alyona alyona, на Франковщине у нее есть друзья, музыканты и все необходимое для работы, поэтому переезд не помешает ее творческой деятельности. Наоборот, знаменитость надеется, что сможет наконец-то замедлиться, восстановить силы и уделять больше времени написанию новой музыки с лучшей ситуацией безопасности.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Монро

Украинская травести-дива сначала покинула Киев и переехала во Францию, однако эмиграция оказалась неудачной. Знаменитость призналась, что не была готова к жизни за границей ни морально, ни финансово, поэтому решила вернуться в Украину.

Сначала Монро поселилась в небольшом селе недалеко от Дижона, где наслаждалась спокойствием и работала. Однако после столкновения с реалиями жизни за границей, блогер вместе с подругой и ее сыном обустраивается на Закарпатье. Они арендовали частный дом, чтобы ребенок находился в более безопасном месте.

Монро не исключает, что со временем вернется в Киев, ведь там остались ее друзья, работа и домашние питомцы. И хотя блогер с юмором воспринимает такие испытания, однако признается, что ей грустно из-за обстоятельств, которые заставляют постоянно искать новое убежище.

Монро / © instagram.com/monritta

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