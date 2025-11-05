- Дата публикации
Гламур
181
2 мин
Звезды "МастерШефа" Мартыновская и Ярославский в очередной раз подогрели слухи о своем романе красноречивыми фото
Знаменитости предстали на совместных нежных фотографиях.
Известным украинским кулинарам Ольге Мартыновской и Владимиру Ярославскому в Сети неоднократно приписывали романтические отношения.
Так, Ярославский в своем Instagram опубликовал серию совместных фотографий с Мартыновской, которые потрясли нежностью и гармонией между коллегами. Более того, в посте звезда высказал неоднозначное мнение относительно родственных отношений между людьми.
"Самые красивые вещи в жизни — это не вещи. Это люди, моменты, улыбки и воспоминания. Давайте вместе вспоминать теплые мгновения нашего детства — его вкусы, звуки, уют и людей, которые рядом", — подписал фото кулинар.
Фотографии мгновенно набрали тысячи лайков и множество комментариев. Подписчики отмечают, что между Ярославским и Мартыновской — "невероятная химия", и предполагают, что судьи могут быть парой не только на экране.
Владимир, какие вы красивые с Олей! Половина страны ждет свадьбы…
Ой, какая красивая семья! Желаю вам здоровья и счастья. Так люблю эту сладкую парочку ведущих…
Ну когда же вы уже скажете, что вы — пара?
Стоит отметить, что звезды неоднократно рассказывали об отношениях друг между другом. Однако всегда завершали разговоры на эту тему высказываниями о "дружбе и ничего больше".
Напомним, недавно Ольга Мартыновская откровенно прокомментировала свои отношения с коллегой по шоу "МастерШеф" и не скрыла настоящих эмоций. Знаменитость намекнула, что между ними есть особая химия, объяснив, что именно их объединяет за пределами съемочной площадки.