Звезды-мужчины, которые во время войны уехали из Украины и не вернулись

Предлагаем узнать, кто из известных мужчин уехал из Украины и как они пересекли границу.

Больше года в Украине идет полномасштабная война, которую враждебно развязала Россия.

Многие известные звезды в начале российского вторжения уехали за границу или уже находились там. Впрочем, большинство из них уже в Украине, а за ее пределы ездят только тогда, когда дают благотворительные концерты.

Впрочем, не все звезды вернулись в Украину. Некоторые знаменитости уехали во время войны за границу и там и остались.

Редакция сайта TСН.ua собрала подборку об известных мужчинах, которые во время войны уехали из Украины и не вернулись.

Влад Яма

Знаменитый хореограф уехал с семьей из Украины, как только началась полномасштабная война. Покинул страну Влад с семьей 24 февраля. На вопрос, как он это сделал, хореограф отвечает, что успел уехать до того, как мужчинам запретили пересекать границы.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Впрочем, из-за выезда в США на танцора посыпался шквал критики в Сети. Влада критикуют из-за того, что он сбежал в США, когда мог остаться в Украине и помогать. Хотя Влад рассказывает, что за границей собирает средства на нужды ВСУ. В частности, хореограф вместе с другими знаменитостями принимает участие в благотворительных вечерах и аукционах.

Влад Яма на благотворительном вечере / Фото: instagram.com/vladyama_official

Александр Эллерт

Шоумен летом прошлого года уехал в Калифорнию, США. Как рассказывал Эллерт, за границей он участвовал в концерте по случаю Дня Независимости. Впрочем, обратно в Украину шоумен так и не вернулся. За это Александра неоднократно упрекали, но он не реагирует на хейт.

Александр Эллерт / Фото: instagram.com/ellert_a

Kyivstoner

Украинский блогер и репер в начале полномасштабной войны находился в Украине. Однако впоследствии музыкант вместе с семьей переехал в США. Как рассказывала его жена Алина, у Альберта уже давно есть американское гражданство, поэтому уехал он законно.

Kyivstoner / Фото: instagram.com/kyivstoner

Также супруга артиста отметила, что из-за границы он помогает Украине. Альберт донатит средства на ВСУ, а также помогает детям, которые пострадали от войны. Правда, репер не афиширует это в соцсетях.

Олег Винник

Долгое время было неизвестно, где находится Олег Винник. Как началась полномасштабная война, знаменитость не делал никаких заявлений. Лишь впоследствии в фотоблоге музыкант опубликовал несколько патриотических постов и видео-обращения к российским и белорусским военным с призывом остановить вторжение.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Позже стало известно, что Винник находится в Германии. Там музыкант лечится от тяжелой болезни. Как рассказывала его адвокат, из Украины он уехал законно, ведь у него есть немецкое гражданство. Более того, выехал за границу Винник еще до начала полномасштабной войны. Также адвокат подчеркнула, что из Германии певец помогает ВСУ. Там артист покупает машины и военную амуницию. Сам Винник на связь вообще не выходит. В Украину артист тоже не возвращался.

Автомобили, которые Олег Винник приобрел для ВСУ

Анатолий Евдокименко

Внук певицы Софии Ротару проделал долгий путь, чтобы выехать из Украины. Анатолий в начале марта прошлого года вместе с отцом Русланом пытался незаконно сбежать в Молдову. Евдокименков задержали пограничники, когда они на лодке пересекали государственную границу.

Внук Софии Ротару – Анатолий Евдокименко / Фото: instagram.com/shmn

Впрочем, впоследствии Анатолию удалось выехать из Украины. В настоящее время внук певицы находится в Европе, где продолжает музыкальную деятельность. Как Анатолию удалось пересечь границу – неизвестно.

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