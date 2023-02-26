Звезды "Мятежного духа" 21 год назад и сейчас: как изменились главные актеры сериала

Исполнители главных ролей в начале 2000-х были любимчиками миллионов зрителей.
Прошел 21 год с тех пор, как на телеэкраны вышла первая серия аргентинского сериала "Мятежный дух".
Лента о жизни подростков, которые живут в элитной школе, полюбилась миллионам зрителей со всего мира. В частности, на главных героев равнялись, вместе с ними переживали их отношения с родителями и учителями, а также познавали первую любовь.
С годами актеры, которые сыграли ключевых персонажей, выросли и сильно изменились. Итак, редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, что за 21 год произошло с исполнителями главных ролей сериала "Мятежный дух".
Камила Бордонаба (Марисса Пиа Спиритто)
Камила Бордонаба сыграла в сериале роль дочери местной знаменитости Сони Рэй – Мариссы Пиа Спиритто.
Аргентинская актриса стала очень популярной после выхода ленты на экраны и даже считалась подростковым идолом. Была одной из участников группы Erreway. После завершения сериала Камила продолжила сниматься в кино. Правда, особого успеха в актерской карьере знаменитость не имела. Она снималась в малоизвестных лентах и даже сыграла провальную роль.
Камила в 2010-х годах вообще перестала играть в кино. В 2010 году знаменитость вместе со своим приятелем Вилли Лоренцо создала музыкальную группу La Miss Tijuana и начала выпускать песни. Однако коллектив существовал недолго.
Впоследствии Камила путешествовала по Аргентине в домике на колесах. В настоящее время актриса ведет закрытый образ жизни. Она не появляется на публичных мероприятиях и даже не ведет социальные сети.
Бенхамин Рохас (Пабло Бустаманте)
Аргентинский актер сыграл в сериале роль сына мэра Серхио Бустаманте – Пабло Бустаманте. Знаменитость полюбился зрителям и запомнился, как очаровательный и обаятельный юноша.
Бенхамин после выхода на экраны "Мятежного духа" стал очень популярен. Впрочем, у актера больше не было знаковых ролей. После 2011 года знаменитость перестал сниматься в кино.
Рохас был солистом группы Erreway. После выхода трех альбомов коллектив прекратил свое существование. Впоследствии актер вместе с коллегой Фелипе Коломбо создал музыкальную группу RoCo.
В личной жизни у Бенхамина все отлично. Он находится в отношениях с Мартиной Санчес Акостой. В 2018 году у пары родилась дочь, которую они назвали Ритой.
Луисана Лопилато (Мия Колуччи)
Аргентинская актриса сыграла роль дочери бизнесмена Франко Колуччи – Мии Колуччи. Сериал "Мятежный дух" принес знаменитости безумную популярность и успех.
После завершения съемок она продолжила развивать успешную актерскую карьеру, а также начала активно позировать для известных глянцев. Правда, такой успех, как благодаря сериалу "Мятежный дух", ему уже не удалось достичь.
Знаменитость была участницей группы Erreway, что тоже принесло ей большую популярность. Правда, в 2004 году Лопилато покинула коллектив. После чего даже выпустила сольный альбом.
В личной жизни в Луисан все прекрасно. С 2011 года она живет в браке с певцом Майклом Бубле. Вместе они воспитывают четырех детей – двоих сыновей и двух дочерей. В 2016 году у старшего сына актрисы диагностировали гепатобластому – редкую форму рака печени. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо.
Фелипе Коломбо (Мануэль Агирре)
В сериале аргентинский актер сыграл роль Мануэля Агирре, который пишет песни, играет на гитаре и хорошо поет.
Сериал "Мятежный дух" принес Фелипе большую популярность. После завершения фильма Коломбо продолжил играть в кино, однако с 2008 года прекратил актерскую деятельность.
В то же время знаменитость начал выступать с коллективом. Вместе с другими коллегами из сериала "Мятежный дух" был участником Erreway. После того, как группа прекратила свое существование, вместе с актером Бенхамином Рохасом основал коллектив RoCo.
Фелипе находится в отношениях с Сесилией Коронадо. Пара воспитывает совместную дочь Аврору, которая родилась в ноябре 2009 года.
Анхелес Бальбиани (Фелиситас Митре)
Аргентинская актриса сыграла в сериале роль лучшей подруги Мии – Фелиситас Митре.
После завершения сериала "Мятежный дух" Бальбиани снялась еще в нескольких проектах. Впрочем, со временем сделала творческую паузу, потому что пошла в декрет.
Сейчас знаменитость в фильмах не снимается. Вместе с любимым мужчиной воспитывает двух сыновей.
Хасмин Беккар Варела (Лухан Линарес)
Аргентинская актриса сыграла в сериале роль лучшей подруги Мариссы – Лухан Линарес.
Знаменитость стала очень популярной. Впрочем, после "Мятежного духа" у Хасмин не было больше таких успешных ролей. Она снялась в нескольких картинах, на этом перестала развивать актерскую карьеру.
В настоящее время знаменитость занимается воспитанием сына.
Микаэла Васкес (Пилар Доноф)
Аргентинская актриса сыграла в сериале роль дочери директора школы – Пилар Доноф.
Знаменитость после завершения съемок продолжила и дальше развивать актерскую карьеру. В фильмах Васкес играет по сей день.
Микаэла была дважды замужем. С первым мужем актриса прожила в браке два года. В настоящее время знаменитость находится в отношениях с инструктором по серфингу Джеронимо Кляйном. 31 декабря 2020 года у пары родился первенец.
Пабло Эредия (Блас Эредия)
Аргентинский актер в сериале "Мятежный дух" сыграл роль старосты школы – Бласа Эредия.
После завершения ленты знаменитость продолжил играть в кино, но безумного успеха ему не удалось достичь.
Пабло же занялся музыкой. Что происходит в личной жизни актера, пока неизвестно, ведь он держит ее в секрете.
Гильермо Санта-Крус (Николас Провенса)
Аргентинский актер сыграл в сериале роль лучшего друга Мануэля – Николаса Провенса.
После ленты "Мятежный дух" Гильермо прекратил сниматься в кино и сменил карьеру.
Относительно личной жизни знаменитости ничего не известно. Вероятно, он ведет холостяцкий образ жизни
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