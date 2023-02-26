Звезды "Мятежного духа" 21 год назад и сейчас: как изменились главные актеры сериала

Исполнители главных ролей в начале 2000-х были любимчиками миллионов зрителей.

Прошел 21 год с тех пор, как на телеэкраны вышла первая серия аргентинского сериала "Мятежный дух".

Лента о жизни подростков, которые живут в элитной школе, полюбилась миллионам зрителей со всего мира. В частности, на главных героев равнялись, вместе с ними переживали их отношения с родителями и учителями, а также познавали первую любовь.

С годами актеры, которые сыграли ключевых персонажей, выросли и сильно изменились. Итак, редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, что за 21 год произошло с исполнителями главных ролей сериала "Мятежный дух".

Камила Бордонаба (Марисса Пиа Спиритто)

Камила Бордонаба сыграла в сериале роль дочери местной знаменитости Сони Рэй – Мариссы Пиа Спиритто.

Камила Бордонаба в роли Мариссы Пиа Спиритто

Аргентинская актриса стала очень популярной после выхода ленты на экраны и даже считалась подростковым идолом. Была одной из участников группы Erreway. После завершения сериала Камила продолжила сниматься в кино. Правда, особого успеха в актерской карьере знаменитость не имела. Она снималась в малоизвестных лентах и даже сыграла провальную роль.

Камилла Бордонаба / Фото: instagram.com/camibordfan

Камила в 2010-х годах вообще перестала играть в кино. В 2010 году знаменитость вместе со своим приятелем Вилли Лоренцо создала музыкальную группу La Miss Tijuana и начала выпускать песни. Однако коллектив существовал недолго.

Впоследствии Камила путешествовала по Аргентине в домике на колесах. В настоящее время актриса ведет закрытый образ жизни. Она не появляется на публичных мероприятиях и даже не ведет социальные сети.

Камилла Бордонаба / Фото: instagram.com/camibordfan

Бенхамин Рохас (Пабло Бустаманте)

Аргентинский актер сыграл в сериале роль сына мэра Серхио Бустаманте – Пабло Бустаманте. Знаменитость полюбился зрителям и запомнился, как очаровательный и обаятельный юноша.

Бенхамин Рохас в роли Пабло Бустаманте

Бенхамин после выхода на экраны "Мятежного духа" стал очень популярен. Впрочем, у актера больше не было знаковых ролей. После 2011 года знаменитость перестал сниматься в кино.

Бенхамин Рохас / Фото: instagram.com/rojas_benja

Рохас был солистом группы Erreway. После выхода трех альбомов коллектив прекратил свое существование. Впоследствии актер вместе с коллегой Фелипе Коломбо создал музыкальную группу RoCo.

В личной жизни у Бенхамина все отлично. Он находится в отношениях с Мартиной Санчес Акостой. В 2018 году у пары родилась дочь, которую они назвали Ритой.

Бенхамин Рохас с дочерью и женой / Фото: instagram.com/rojas_benja

Луисана Лопилато (Мия Колуччи)

Аргентинская актриса сыграла роль дочери бизнесмена Франко Колуччи – Мии Колуччи. Сериал "Мятежный дух" принес знаменитости безумную популярность и успех.

Луисана Лопилато в роли Мии Колуччи

После завершения съемок она продолжила развивать успешную актерскую карьеру, а также начала активно позировать для известных глянцев. Правда, такой успех, как благодаря сериалу "Мятежный дух", ему уже не удалось достичь.

Луисана Лопилато / Фото: instagram.com/luisanalopilato

Луисана Лопилато / Фото: instagram.com/luisanalopilato

Знаменитость была участницей группы Erreway, что тоже принесло ей большую популярность. Правда, в 2004 году Лопилато покинула коллектив. После чего даже выпустила сольный альбом.

В личной жизни в Луисан все прекрасно. С 2011 года она живет в браке с певцом Майклом Бубле. Вместе они воспитывают четырех детей – двоих сыновей и двух дочерей. В 2016 году у старшего сына актрисы диагностировали гепатобластому – редкую форму рака печени. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо.

Луисана Лопилато с мужем и ребенком / Фото: instagram.com/luisanalopilato

Фелипе Коломбо (Мануэль Агирре)

В сериале аргентинский актер сыграл роль Мануэля Агирре, который пишет песни, играет на гитаре и хорошо поет.

Фелипе Коломбо в роли Мануэля Агирре

Сериал "Мятежный дух" принес Фелипе большую популярность. После завершения фильма Коломбо продолжил играть в кино, однако с 2008 года прекратил актерскую деятельность.

Фелипе Коломбо / Фото: instagram.com/felipecolombook

В то же время знаменитость начал выступать с коллективом. Вместе с другими коллегами из сериала "Мятежный дух" был участником Erreway. После того, как группа прекратила свое существование, вместе с актером Бенхамином Рохасом основал коллектив RoCo.

Фелипе находится в отношениях с Сесилией Коронадо. Пара воспитывает совместную дочь Аврору, которая родилась в ноябре 2009 года.

Фелипе Коломбо с женой и дочерью / Фото: instagram.com/felipecolombook

Анхелес Бальбиани (Фелиситас Митре)

Аргентинская актриса сыграла в сериале роль лучшей подруги Мии – Фелиситас Митре.

Анхелес Бальбиани в роли Фелиситас Митре / Фото: Фото из открытых источников

После завершения сериала "Мятежный дух" Бальбиани снялась еще в нескольких проектах. Впрочем, со временем сделала творческую паузу, потому что пошла в декрет.

Анхелес Бальбиани / Фото: instagram.com/angelesbalbiani

Сейчас знаменитость в фильмах не снимается. Вместе с любимым мужчиной воспитывает двух сыновей.

Анхелес Бальбиани с мужем и сыновьями / Фото: instagram.com/angelesbalbiani

Хасмин Беккар Варела (Лухан Линарес)

Аргентинская актриса сыграла в сериале роль лучшей подруги Мариссы – Лухан Линарес.

Хасмин Беккар Варела в роли Лухан Линарес

Знаменитость стала очень популярной. Впрочем, после "Мятежного духа" у Хасмин не было больше таких успешных ролей. Она снялась в нескольких картинах, на этом перестала развивать актерскую карьеру.

Хосмин Беккар Варела / Фото: instagram.com/jazbeccar

В настоящее время знаменитость занимается воспитанием сына.

Хасмин Беккар Варела с сыном / Фото: instagram.com/jazbeccar

Микаэла Васкес (Пилар Доноф)

Аргентинская актриса сыграла в сериале роль дочери директора школы – Пилар Доноф.

Микаэла Васкес в роли Пилар Доноф

Знаменитость после завершения съемок продолжила и дальше развивать актерскую карьеру. В фильмах Васкес играет по сей день.

Микаэла Васкес / Фото: instagram.com/micavazquezok

Микаэла была дважды замужем. С первым мужем актриса прожила в браке два года. В настоящее время знаменитость находится в отношениях с инструктором по серфингу Джеронимо Кляйном. 31 декабря 2020 года у пары родился первенец.

Микаэла Васкес с мужем и ребенком / Фото: instagram.com/micavazquezok

Пабло Эредия (Блас Эредия)

Аргентинский актер в сериале "Мятежный дух" сыграл роль старосты школы – Бласа Эредия.

Пабло Эредия в роли Бласа Эредия

После завершения ленты знаменитость продолжил играть в кино, но безумного успеха ему не удалось достичь.

Пабло Эредия / Фото: instagram.com/pabloheredia10

Пабло же занялся музыкой. Что происходит в личной жизни актера, пока неизвестно, ведь он держит ее в секрете.

Пабло Эредия / Фото: instagram.com/pabloheredia10

Гильермо Санта-Крус (Николас Провенса)

Аргентинский актер сыграл в сериале роль лучшего друга Мануэля – Николаса Провенса.

Гильермо Санта-Крус в роли Николаса Провенса

После ленты "Мятежный дух" Гильермо прекратил сниматься в кино и сменил карьеру.

Гильермо Санта-Крус / Фото: instagram.com/g_santacruzok

Относительно личной жизни знаменитости ничего не известно. Вероятно, он ведет холостяцкий образ жизни

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