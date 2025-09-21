Звезды на концерте MONATIK в Киеве: Кошевой с дочерьми, Ефросинина с сыном

Концерт MONATIK

Реклама

Вчера, 20 сентября, в Киеве состоялся грандиозный концерт певца MONATIK, который посетило много известных людей. Среди них – Маша Ефросинина, Евгений Кошевой, Елена Кравец, Джамала и другие.

Редакция ТСН.ua также побывала на концерте, о чем написала в большом репортаже. Кроме того, зафиксировала, кто из звезд пришел на концерт вместе с детьми, а кто даже приехал на собственном самокате.

Концерт MONATIK во Дворце спорта / © пресс-служба MONATIK

Концерт MONATIK во Дворце спорта / © пресс-служба MONATIK

Так среди гостей вечера, которые вместе с обычными украинцами наслаждались невероятным шоу от MONATIK, была певица Джамала. Победительница "Евровидения" посетила концерт вместе с семьей - с мужем Бекиром и двумя старшими сыновьями - 7-летним Эмиром и 5-летним Селимом. Младшего Алима родители оставили, судя по всему, дома, ведь громкий концерт во Дворце спорта не самое лучшее место для досуга годовалого ребенка.

Реклама

Певица Джамала с сыновьями Селимом и Эмиром

Телеведущая Маша Ефросинина пришла на концерт вместе с сыном Александром. В комментарии для ТСН.ua знаменитость призналась, что они оба поклонника творчества Дмитрия Монатика. "Вообще это наш с Сашей отдельный ритуал - посещение Дворца спорта и концертов наших любимых артистов. Мы ходим всегда вдвоем, стараемся не пропустить ни одно шоу, а потом обязательно идем за кулисы, чтобы пообщаться и поблагодарить артиста лично", - рассказала ТСН.ua Ефросина.

Ведущая Маша Ефросинина с сыном Александром

Также на концерте мы встретили Елену Кравец, Алана Бадоева, Гарика Корогодского, Дашу Квиткову, Григория Решетника, Руслана Багинского, Тоню Ноябреву и других. К слову, большинство известных людей наблюдали за выступлением Дмитрия из специальной зоны, смонтированной на месте, где обычно размещается главная сцена. Но поскольку концепция шоу предполагала охват 360-градусного пространства, у организаторов появилась возможность создать прямо на сцене спортивной арены дополнительный vip-партер.

Но не все звезды хотели сидеть на зажигательном концерте. В частности, в обычной фанзоне редакция ТСН.ua встретила Евгения Кошевого вместе с дочерьми – 17-летней Варварой и 11-летней Серафимой . И пока звездный папа соглашался на фотографии с поклонниками, его дочери-красавицы активно танцевали и подпевали хитам Монатика.

Евгений Кошевой с дочками-красавицами – Варварой и Серафимой

Также в фанзоне мы заметили и лидера группы KARTA SVITU Ивана Марунича вместе с возлюбленной Светланой.

Реклама

Иван Марунич с любимой Светланой

Кстати, уже после концерта ТСН.ua неожиданно встретила на выходе одного из самых востребованных режиссеров нашего времени - постановщика "Конотопской ведьмы", режиссера Ивана Урывского, который оказался тоже среди зрителей. На концерт он, кстати, приехал на собственном электросамокате.

Режиссер Иван Урывский

"Мы дружим с Дмитрием, кроме того, мне нравится музыка, которую он создает. Он очень интересный артист, за которым я давно слежу", – признался ТСН.ua Урывский. На наш вопрос, возможно ли в будущем сотрудничество режиссера с артистом, и обсуждали ли они уже такую коллаборацию, Урывский интригуя ответил: "Возможно, когда-нибудь это произойдет, но я не хочу пока раскрывать всех карт".

Концерт MONATIK во Дворце спорта / © пресс-служба MONATIK

Концерт MONATIK во Дворце спорта / © пресс-служба MONATIK

Напомним, в финале выступления с Дмитрием Монатиком певец Владимир Дантес разбил лоб.