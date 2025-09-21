- Дата публикации
Звезды на концерте MONATIK в Киеве: Кошевой с дочерьми, Ефросинина с сыном
Кто из известных людей побывал на выступлении Дмитрия Монатика во Дворце спорта.
Вчера, 20 сентября, в Киеве состоялся грандиозный концерт певца MONATIK, который посетило много известных людей. Среди них – Маша Ефросинина, Евгений Кошевой, Елена Кравец, Джамала и другие.
Редакция ТСН.ua также побывала на концерте, о чем написала в большом репортаже. Кроме того, зафиксировала, кто из звезд пришел на концерт вместе с детьми, а кто даже приехал на собственном самокате.
Так среди гостей вечера, которые вместе с обычными украинцами наслаждались невероятным шоу от MONATIK, была певица Джамала. Победительница "Евровидения" посетила концерт вместе с семьей - с мужем Бекиром и двумя старшими сыновьями - 7-летним Эмиром и 5-летним Селимом. Младшего Алима родители оставили, судя по всему, дома, ведь громкий концерт во Дворце спорта не самое лучшее место для досуга годовалого ребенка.
Телеведущая Маша Ефросинина пришла на концерт вместе с сыном Александром. В комментарии для ТСН.ua знаменитость призналась, что они оба поклонника творчества Дмитрия Монатика. "Вообще это наш с Сашей отдельный ритуал - посещение Дворца спорта и концертов наших любимых артистов. Мы ходим всегда вдвоем, стараемся не пропустить ни одно шоу, а потом обязательно идем за кулисы, чтобы пообщаться и поблагодарить артиста лично", - рассказала ТСН.ua Ефросина.
Также на концерте мы встретили Елену Кравец, Алана Бадоева, Гарика Корогодского, Дашу Квиткову, Григория Решетника, Руслана Багинского, Тоню Ноябреву и других. К слову, большинство известных людей наблюдали за выступлением Дмитрия из специальной зоны, смонтированной на месте, где обычно размещается главная сцена. Но поскольку концепция шоу предполагала охват 360-градусного пространства, у организаторов появилась возможность создать прямо на сцене спортивной арены дополнительный vip-партер.
Но не все звезды хотели сидеть на зажигательном концерте. В частности, в обычной фанзоне редакция ТСН.ua встретила Евгения Кошевого вместе с дочерьми – 17-летней Варварой и 11-летней Серафимой . И пока звездный папа соглашался на фотографии с поклонниками, его дочери-красавицы активно танцевали и подпевали хитам Монатика.
Также в фанзоне мы заметили и лидера группы KARTA SVITU Ивана Марунича вместе с возлюбленной Светланой.
Кстати, уже после концерта ТСН.ua неожиданно встретила на выходе одного из самых востребованных режиссеров нашего времени - постановщика "Конотопской ведьмы", режиссера Ивана Урывского, который оказался тоже среди зрителей. На концерт он, кстати, приехал на собственном электросамокате.
"Мы дружим с Дмитрием, кроме того, мне нравится музыка, которую он создает. Он очень интересный артист, за которым я давно слежу", – признался ТСН.ua Урывский. На наш вопрос, возможно ли в будущем сотрудничество режиссера с артистом, и обсуждали ли они уже такую коллаборацию, Урывский интригуя ответил: "Возможно, когда-нибудь это произойдет, но я не хочу пока раскрывать всех карт".
Напомним, в финале выступления с Дмитрием Монатиком певец Владимир Дантес разбил лоб.