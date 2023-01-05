Звезды, о романах которых вы не догадывались: Шер и Том Круз, Мила Кунис и Маколей Калкин

В мире шоу-бизнеса знаменитости часто встречаются со своими коллегами по сцене. Впрочем, есть такие пары, в существование которых сложно поверить.

Звезды часто встречались в юном возрасте с коллегами, которые были полной противоположностью. Отношения пар даже были серьезными и приводили к помолвке.

Редакция сайта TСН.ua предлагает вашему вниманию восемь неожиданных пар в мире шоу-бизнеса, о существовании которых вы могли не догадываться.

Шер и Том Круз

Роман между певицей Шер и актером Томом Крузом был в далеком прошлом. Тогда исполнительнице было 39 лет. Тем временем Тому было всего 23 года, он только начинал свою актерскую карьеру и не был таким популярным. Познакомились Шер и Круз на одном из светских мероприятий, и между ними сразу вспыхнула искра. Однако их роман не продолжался долго. После разрыва отношений Том и Шер остались хорошими друзьями.

Шер и Том Круз / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни-младший

Роман между парочкой завязался в 1984 году во время съемок фильма "Перворожденный". Отношения знаменитостей продлились семь лет, однако браком так и не закончились. Сара ушла от Роберта из-за его постоянных проблем с наркотическими веществами и алкоголем.

Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни-младший, 1988 год / Фото: Getty Images

Мила Кунис и Маколей Калкин

Мало кто знает, но между звездой "Один дома" и актрисой в свое время был роман. Парочка начала встречаться, когда Миле было всего 18 лет, а Маколею – 21. Вместе они были длительных восемь лет, а после разрыва отношений остались друзьями. В СМИ тогда ходили слухи, что Мила ушла от Маколея, ведь ей с ним стало скучно.

Мила Кунис и Маколей Калкин / Фото: Getty Images

Эдварт Нортон и Сальма Хайек

Пара начала встречаться в 1999 году, а знакомство их было случайным – благодаря общему мануальному терапевту. Эдварт и Сальма держали свои отношения в тайне и мало что рассказывали о них на публику. Актеры разошлись в 2003 году и ничего не рассказывали, что стало причиной такого решения. Впрочем, эксы остались хорошими друзьями. Нортон был даже гостем на свадьбе Хайек с миллиардером Франсуа-Анри Пино.

Эдварт Нортон и Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Камерон Диаз и Джаред Лето

Знаменитости стали встречаться в 1999 году. Отношения пары были серьезными, что даже в 2000 году они обручились. Впрочем, Джаред неожиданно в 2003 году бросил Камерон. Говорили, что Лето не был готов к серьезным отношениям, поэтому решил разойтись.

Камерон Диаз и Джаред Лето / Фото: Getty Images

Мэттью Перри и Джулия Робертс

Роман знаменитостей начался неожиданно. Познакомились они благодаря культовому сериалу "Друзья". Джулию пригласили сыграть эпизодическую роль в одном из эпизодов. Она заявила, что согласится, если ее персонаж будет взаимодействовать с персонажем Мэттью. Перри узнал об этом инциденте и прислал Джулии открытку с букетом роз. С тех пор они начали переписываться, а потом встречаться. Правда, их роман длился всего два месяца. Мэттью бросил Робертс, ведь у него было много комплексов и был уверен, что актриса уйдет от него первой.

Мэттью Перри и Джулия Робертс в сериале "Друзья"

Вайнона Райдер и Мэтт Дэймон

Актеры познакомились на новогодней вечеринке в 1997 году. Вайнона начала проявлять знаки внимания к Мэтту, а он был совсем не против. Спустя год отношений парочка приобрела собственную квартиру и сообщила, что обручилась. Впрочем, Вайнона и Мэтт через год после помолвки разошлись. Инициатором разрыва стала Райдер, ведь ей рассказали, что Дэймон изменяет.

Вайнона Райдер и Мэтт Дэймон / Фото: Getty Images

Кира Найтли и Джейми Дорнан

Актриса начала встречаться с Джейми, когда ей было всего 18 лет. Дорнану тогда был 21 год, и он работал моделью и даже не думал об актерской карьере. Отношения пары развивались стремительно, и Джейми переехал жить в особняк Киры. Но потом их отношения начали портиться. Рассказывали, что Дорнан завидовал успеху Найтли и не желал оставаться в тени ее славы. Между тем, Кира всячески поддерживала возлюбленного и даже помогла ему с первой ролью в кино. Впрочем, в 2005 году пара разошлась.

Кира Найтли и Джейми Дорнан / Фото: Getty Images

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