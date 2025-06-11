Звезды "Одного разу під Полтавою" восхитили новой песней и насмешили юмористическим клипом

Виктор Гевко / © скриншот с видео

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Популярная украинская команда VIP Тернополь и их музыкальный проект ВИА Кипяток представляют свой новый музыкальный релиз - трек и видеоклип "УЯКА".

Премьера готовилась сразу после масштабного благотворительного тура по Канаде, во время которого артисты собирали средства на поддержку ВСУ.

Песня "УЯКА" - это яркий, ритмичный трек о непостижимой, магнетической девушке, которая буквально останавливает время своим появлением. В композиции сочетаются танцевальный драйв, современное звучание и узнаваемый стиль VIP Тернополь. Автором слов и саундпродюсером выступил Никита Чурсанов, музыку написал Михаил Сенчин, режиссер клипа - Иоанн Зенков.

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Видеоклип интригует комедийным сюжетом в спортзале, где появляется фитнес-звезда и одна из самых известных бодибилдеров Украины - Ирина Скиданюк.

Особое внимание вызывает контекст премьеры - в мае команда VIP Тернополь провела ряд концертов в Канаде, в частности в Торонто, Монреале и Ванкувере, где организовывала благотворительные мероприятия, аукционы и сборы. В результате тура удалось собрать значительную сумму для закупки 34 автомобилей для украинских военных.

Напомним, недавно певец Макс Барских задал настроение лету новым хитом. Артист запремьерил сингл Sound of Bloom.