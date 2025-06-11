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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
135
Время на прочтение
1 мин

Звезды "Одного разу під Полтавою" восхитили новой песней и насмешили юмористическим клипом

Также артисты подвели итоги благотворительного тура по Канаде.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Виктор Гевко

Виктор Гевко / © скриншот с видео

Популярная украинская команда VIP Тернополь и их музыкальный проект ВИА Кипяток представляют свой новый музыкальный релиз - трек и видеоклип "УЯКА".

Премьера готовилась сразу после масштабного благотворительного тура по Канаде, во время которого артисты собирали средства на поддержку ВСУ.

Песня "УЯКА" - это яркий, ритмичный трек о непостижимой, магнетической девушке, которая буквально останавливает время своим появлением. В композиции сочетаются танцевальный драйв, современное звучание и узнаваемый стиль VIP Тернополь. Автором слов и саундпродюсером выступил Никита Чурсанов, музыку написал Михаил Сенчин, режиссер клипа - Иоанн Зенков.

Видеоклип интригует комедийным сюжетом в спортзале, где появляется фитнес-звезда и одна из самых известных бодибилдеров Украины - Ирина Скиданюк.

Особое внимание вызывает контекст премьеры - в мае команда VIP Тернополь провела ряд концертов в Канаде, в частности в Торонто, Монреале и Ванкувере, где организовывала благотворительные мероприятия, аукционы и сборы. В результате тура удалось собрать значительную сумму для закупки 34 автомобилей для украинских военных.

Напомним, недавно певец Макс Барских задал настроение лету новым хитом. Артист запремьерил сингл Sound of Bloom.

Дата публикации
Количество просмотров
135
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