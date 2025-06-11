- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 135
- Время на прочтение
- 1 мин
Звезды "Одного разу під Полтавою" восхитили новой песней и насмешили юмористическим клипом
Также артисты подвели итоги благотворительного тура по Канаде.
Популярная украинская команда VIP Тернополь и их музыкальный проект ВИА Кипяток представляют свой новый музыкальный релиз - трек и видеоклип "УЯКА".
Премьера готовилась сразу после масштабного благотворительного тура по Канаде, во время которого артисты собирали средства на поддержку ВСУ.
Песня "УЯКА" - это яркий, ритмичный трек о непостижимой, магнетической девушке, которая буквально останавливает время своим появлением. В композиции сочетаются танцевальный драйв, современное звучание и узнаваемый стиль VIP Тернополь. Автором слов и саундпродюсером выступил Никита Чурсанов, музыку написал Михаил Сенчин, режиссер клипа - Иоанн Зенков.
Видеоклип интригует комедийным сюжетом в спортзале, где появляется фитнес-звезда и одна из самых известных бодибилдеров Украины - Ирина Скиданюк.
Особое внимание вызывает контекст премьеры - в мае команда VIP Тернополь провела ряд концертов в Канаде, в частности в Торонто, Монреале и Ванкувере, где организовывала благотворительные мероприятия, аукционы и сборы. В результате тура удалось собрать значительную сумму для закупки 34 автомобилей для украинских военных.
Напомним, недавно певец Макс Барских задал настроение лету новым хитом. Артист запремьерил сингл Sound of Bloom.