Звезды "Папика" Петрожицкая и Боклан сыграют в новом комедийном сериале "Якщо чесно"

Сразу после новогодне-рождественских праздников, 15 января, зрителей телеканала ТЕТ ждет новая комедийная премьера – ситком "Якщо чесно".

На съемочной площадке сериала воссоединился тандем, до безумия влюбивший в себя тысячи украинцев – Дарья Петрожицкая и Станислав Боклан. Четыре года назад они засияли вместе в лирически комедийном сериале "Папик", и с тех пор публика мечтала о еще одной премьере при их участии.

В ситкоме "Якщо чесно" Дарья Петрожицкая вместе с Игорем Ласточкиным сыграли молодую влюбленную пару – Ингу и Андрея, а Станислав Боклан с женой Наталией Клениной – родителей ее эффектного бойфренда. Актриса призналась, что сцен с Бокланом у нее было немного, но работать с ним всегда в удовольствие.

Сериал "Якщо чесно"

"Станислав Боклан и Наталья Кленина воплотили родителей Андрея. Великолепный тандем! Совместных сцен у нас, к сожалению, было крайне мало, но я их запомнила. Было невероятно ностальгически работать на одной съемочной площадке со Стасом, ведь после двух частей сериала "Папик" мы не были вместе в одном проекте", – поделилась Дарья Петрожицкая.

Сериал "Якщо чесно"

Сериал "Якщо чесно"

Сериал "Якщо чесно", Игорь Ласточкин

Премьера нового украинского ситкома "Якщо чесно" запланирована на 15 января на телеканале ТЕТ. С понедельника по четверг в 19:00 влюбляйтесь в романтическую комедию о паре влюбленных и советчиках, сидящих в их головах. Не пропустите самую горячую премьеру зимы и знакомьтесь с новыми замечательными героями, пройти мимо которых невозможно.

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